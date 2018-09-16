Появились новые данные о дырах на «Союзе»

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Комиссия не нашла отверстий в корпусе «Союза» на последних фото с земли — СМИ 

ТК «Звезда» + ещё 34 1 час назад
Фотофиксация космического корабля производилась до и после установки экранов противометеоритной защиты.
Специалисты ракетно-космической корпорации «Энергия», которые завершили расследование, касающееся появления отверстия в космическом корабле «Союз МС-09», представили в своих выводах «Роскосмосу» последние фотоснимки корабля на этапе сборки, где видно, что на корпусе нет какого-либо отверстия.
«Фотографии обшивки космического корабля "Союз МС-09" были сделаны в цехе 45 Завода экспериментального машиностроения Ракетно-космической корпорации "Энергия"», — приводит РИА Новости слова источника, знакомого с ситуацией.
Собеседник агентства добавил, что «фотофиксация производилась до и после установки экранов противометеоритной защиты».
«По фотографии никаких отверстий на корпусе не обнаружено», — отметил источник.
Ранее сообщалось, что специалисты РКК «Энергия» начали искать отверстия в корпусах космических кораблей «Союз МС-10» и «Прогресс МС-11», которые хранятся на космодроме Байконур.
Напомним, в ночь на четверг, 30 августа, на МКС сработал сигнал утечки воздуха. Экипаж обнаружил в бытовом отсеке космического корабля «Союз МС-09» трещину в три сантиметра, которая была заделана клеем. Американский и российский экипажи собрались вместе для локализации проблемы и устранил микротрещину.
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