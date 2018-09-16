Появились новые данные о дырах на «Союзе»

Комиссия не нашла отверстий в корпусе «Союза» на последних фото с земли — СМИ

Фотофиксация космического корабля производилась до и после установки экранов противометеоритной защиты.

Специалисты ракетно-космической корпорации «Энергия» , которые завершили расследование, касающееся появления отверстия в космическом корабле «Союз МС-09», представили в своих выводах «Роскосмосу» последние фотоснимки корабля на этапе сборки, где видно, что на корпусе нет какого-либо отверстия.

«Фотографии обшивки космического корабля "Союз МС-09" были сделаны в цехе 45 Завода экспериментального машиностроения Ракетно-космической корпорации "Энергия"», — приводит РИА Новости слова источника, знакомого с ситуацией.

Собеседник агентства добавил, что «фотофиксация производилась до и после установки экранов противометеоритной защиты».

«По фотографии никаких отверстий на корпусе не обнаружено», — отметил источник.

Ранее сообщалось, что специалисты РКК «Энергия» начали искать отверстия в корпусах космических кораблей «Союз МС-10» и «Прогресс МС-11», которые хранятся на космодроме Байконур.

Напомним, в ночь на четверг, 30 августа, на МКС сработал сигнал утечки воздуха. Экипаж обнаружил в бытовом отсеке космического корабля «Союз МС-09» трещину в три сантиметра, которая была заделана клеем. Американский и российский экипажи собрались вместе для локализации проблемы и устранил микротрещину.