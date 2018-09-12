Назван приоритет ракетно-космической отрасли

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"Путин направил сигнал Израилю"

Борисов назвал приоритет ракетно-космической отрасли 

РИА Новости + ещё 7 12 сентября 2018
Фото: РИА Новости
Создание сверхтяжёлой ракеты для полетов к Луне является одним из приоритетов ракетно-космической отрасли, заявил вице-премьер Юрий Борисов.
"Долго дебатировался в России вопрос о необходимости сверхтяжёлой ракеты. Ответ на этот вопрос дали ещё наши предшественники, не зря ведь они делали "Энергию-Буран". В те времена уже стояли вопросы освоения дальнего космоса — Марса, Луны. Сверхтяжёлый носитель, конечно необходим, за ним будущее. В стратегии отрасли ее создание является одним из приоритетов", — сказал он.
Как делать сверхтяжёлый носитель, отметил вице-премьер, тоже ясно.
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