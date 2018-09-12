Причастность экипажа к ЧП с «Союзом» опровергнута

Борисов отверг версию о причастности к ЧП с «Союзом» членов экипажа

Крайне опасно распространять голословные утверждения о причастности американских астронавтов к разгерметизации "Союза", "вешать ярлыки и искать ведьм недальновидно и опасно", заявил в среду журналистам вице-премьер Юрий Борисов

"Абсолютно неприемлемо бросать тень ни на наших космонавтов, ни на американских астронавтов", — сказал Борисов, комментируя публикацию газеты "Коммерсант".

"Работает комиссия, и пока не будет завершено расследование, выносить подобные приговоры ни в коем случае нельзя, нужно дождаться окончательных итогов этой работы и выявить природу этого отверстия. Не исключено, что причиной мог быть и производственный брак — версий можно рисовать сколько угодно", — сказал вице-премьер.

"Факт остается фактом — давление стало падать после нескольких месяцев пребывания корабля в космосе. Отверстие очень маленькое, хорошо, что вовремя заметили и приняли необходимые меры", — сказал Ю. Борисов.

Он подчеркнул, что Международная космическая станция — "это единый коллектив, в котором никаких политических разногласий нет и не может быть".