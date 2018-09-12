Люксембург создаст собственное космическое агентство

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Люксембург намерен запустить собственное космическое агентство 

RT на русском + ещё 5 12 сентября 2018
Фото: depositphotos.com
Люксембург создаёт собственное космическое агентство, сообщил газете Financial Times вице-премьер страны Этьен Шнайдер.
По его словам, фонд в размере €100 млн будет инвестировать в стартапы в сфере космических технологий.
Шнайдер пояснил, что, в отличие от NASA, люксембургское космическое агентство не будет запускать ракеты, а сконцентрируется на «бизнес-активности в космосе».
Планируется, что официально о создании агентства объявят в среду, 12 сентября.
Как отмечает издание, Люксембург имеет развитую космическую индустрию, в частности, крупный спутниковый оператор SES.
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