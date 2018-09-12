Люксембург создаст собственное космическое агентство

Люксембург намерен запустить собственное космическое агентство

По его словам, фонд в размере €100 млн будет инвестировать в стартапы в сфере космических технологий.

Шнайдер пояснил, что, в отличие от NASA , люксембургское космическое агентство не будет запускать ракеты, а сконцентрируется на «бизнес-активности в космосе».

Планируется, что официально о создании агентства объявят в среду, 12 сентября.

Как отмечает издание, Люксембург имеет развитую космическую индустрию, в частности, крупный спутниковый оператор SES.