Люксембург создаст собственное космическое агентство

Люксембург создаёт собственное космическое агентство, сообщил газете Financial Times вице-премьер страны Этьен Шнайдер.
По его словам, фонд в размере €100 млн будет инвестировать в стартапы в сфере космических технологий.
Шнайдер пояснил, что, в отличие от NASA, люксембургское космическое агентство не будет запускать ракеты, а сконцентрируется на «бизнес-активности в космосе».
Планируется, что официально о создании агентства объявят в среду, 12 сентября.
Как отмечает издание, Люксембург имеет развитую космическую индустрию, в частности, крупный спутниковый оператор SES.