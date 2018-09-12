Названа стоимость экспедиции на дно Марианской впадины

В ФПИ назвали стоимость экспедиции на дно Марианской впадины

Он отметил, что российский глубоководный аппарат, как планируется, совершит погружение на дно Марианской впадины осенью 2019 года. Как ранее сообщалось, помимо маневрирующего подводного аппарата "Витязь" на дно Марианской впадины планируется опустить донную станцию. С их помощью проведут картографирование дна, поиск и классификацию объектов, сбор гидрологических данных, фото— и видеопривязку, отбор проб. Благодаря проекту планируется отработать технологии создания экстремальной подводной робототехники.