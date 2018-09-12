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Названа стоимость экспедиции на дно Марианской впадины
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В ФПИ назвали стоимость экспедиции на дно Марианской впадины 

РИА Новости 12 сентября 2018
Фото: University of New Hampshire Center for Coastal and Ocean Mapping/Joint Hydrographic Center
Стоимость операции по изучению дна Марианской впадины с помощью глубоководного автономного аппарата обойдется в несколько сотен миллионов рублей, рассказал в интервью РИА Новости руководитель проектной группы Фонда перспективных исследований Виктор Литвиненко.
Он отметил, что российский глубоководный аппарат, как планируется, совершит погружение на дно Марианской впадины осенью 2019 года. Как ранее сообщалось, помимо маневрирующего подводного аппарата "Витязь" на дно Марианской впадины планируется опустить донную станцию. С их помощью проведут картографирование дна, поиск и классификацию объектов, сбор гидрологических данных, фото— и видеопривязку, отбор проб. Благодаря проекту планируется отработать технологии создания экстремальной подводной робототехники.
"Сумма большая, я бы не хотел называть точную цифру. Это несколько сотен миллионов рублей", — сказал Литвиненко.
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