На дне Тихого океана нашли три вида новых рыб, в том числе морского слизня

На дне Перуанской впадины на глубине от шести до восьми километров международная команда ученых обнаружила новые необычные виды рыб, сообщает Daily Mail.

Среди них — новая разновидность морских слизней, которые могут свободно жить на глубине от шести с половиной до семи с половиной тысяч метров, не опасаясь хищников.

Эксперты говорят, что эти необычные существа удивительно хорошо приспособлены для того, чтобы жить в такой суровой обстановке. Их студенистое полупрозрачное тело может разрушиться при подъеме на поверхность.

"Как показывают съемки, на дне впадины много беспозвоночных, которыми питаются липаровые (морские слизни), поэтому они там процветают", — рассказывает доктор Томас Линли из команды морских биологов Университета Ньюкасла.

Погружение на глубину для того, чтобы увидеть морских существ — одно из любимых развлечений туристов, приезжающих в Южную Америку.