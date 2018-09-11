Ещё
На дне Тихого океана нашли три вида новых рыб
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
"Путин направил сигнал Израилю"
"Путин направил сигнал Израилю"

На дне Тихого океана нашли три вида новых рыб, в том числе морского слизня 

РИА Новости 11 сентября 2018
Фото: © Newcastle University
На дне Перуанской впадины на глубине от шести до восьми километров международная команда ученых обнаружила новые необычные виды рыб, сообщает Daily Mail.
Среди них — новая разновидность морских слизней, которые могут свободно жить на глубине от шести с половиной до семи с половиной тысяч метров, не опасаясь хищников.
Эксперты говорят, что эти необычные существа удивительно хорошо приспособлены для того, чтобы жить в такой суровой обстановке. Их студенистое полупрозрачное тело может разрушиться при подъеме на поверхность.
"Как показывают съемки, на дне впадины много беспозвоночных, которыми питаются липаровые (морские слизни), поэтому они там процветают", — рассказывает доктор Томас Линли из команды морских биологов Университета Ньюкасла.
Погружение на глубину для того, чтобы увидеть морских существ — одно из любимых развлечений туристов, приезжающих в Южную Америку.
Последние новости
Шойгу рассказал, почему произошла такая трагедия Стало известно, по чьей вине был сбит российский Ил-20 "Меня продали за 15 марок". Как жили люди, угнанные немцами из СССР
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Путин направил сигнал Израилю»283
Настоящий голос Бузовой шокировал фанатов41
Крушение Ил-20: как Россия накажет Израиль818
Песков раскрыл отношение Путина к скандалу на выборах49
Памфилова заявила о новых выборах главы Приморья66
Видео
00:28
Медведев назначил нового пресс-секретаря
Политика
00:37
США отказались от обвинений РФ в новом отравлении
США В мире
00:38
В МИД ответили на обвинения в убийстве брата Ким Чен Ына
Политика
01:00
Настоящий голос Бузовой шокировал фанатов
Шоу-бизнес
01:30
«Путин направил сигнал Израилю»
Политика
03:13
Песков раскрыл отношение Путина к скандалу на выборах
Политика
03:14
ЦИК требует признать выборы в Приморье провалом
Политика
02:16
Stern рассказал о «смертоносном сюрпризе» Т-34
Оружие Армия
00:45
Уроженка России рассказала об отравлении в Солсбери
Происшествия
03:21
Порошенко подняли на смех из-за «нового» оружия
Армия Войска
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение