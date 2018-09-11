Найден жук с уникальным механизмом окраски

Найден жук с уникальным механизмом возникновения окраски

Биологи детально изучили структуры, придающие жуку Pachyrrhynchus congestus pavonius окраску всех цветов радуги. Оказалось, что это насекомое использует несвойственный для других животных механизм, подобный которому известен только у морских головоногих, но не обнаруженный у других обитателей поверхности. Результаты работы изложены в журнале Small.

Надкрылья многих жуков обладают окраской, но обычно она одного или двух цветов. Обычно она достигается за счет ориентации хитиновых пластин одинакового размера и формы под разными углами. Из-за этого свет по-разному преломляется, что также объясняет изменение цвета многих жуков при взгляде с разных сторон.

В новой работе биологи исследовали яркие пятна на покровах жука Pachyrrhynchus congestus pavonius методами рентгеноструктурного анализа и сканирующей электронной микроскопии. Эти пятна состоят из концентрических колец разных цветов от синего в центре к красного по краям, причем их тон не меняется в зависимости от угла обзора. Оказалось, что в отличие от других насекомых, структура пластины внутри этих пятен меняется как по размеру, так и по количеству содержащегося хитина. По словам авторов работы, исследовавших более сотни насекомых и пауков, подобного ранее они не встречали.