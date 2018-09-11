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Найден жук с уникальным механизмом окраски
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Найден жук с уникальным механизмом возникновения окраски 

Индикатор 11 сентября 2018
Фото: Индикатор
Биологи детально изучили структуры, придающие жуку Pachyrrhynchus congestus pavonius окраску всех цветов радуги. Оказалось, что это насекомое использует несвойственный для других животных механизм, подобный которому известен только у морских головоногих, но не обнаруженный у других обитателей поверхности. Результаты работы изложены в журнале Small.
Надкрылья многих жуков обладают окраской, но обычно она одного или двух цветов. Обычно она достигается за счет ориентации хитиновых пластин одинакового размера и формы под разными углами. Из-за этого свет по-разному преломляется, что также объясняет изменение цвета многих жуков при взгляде с разных сторон.
В новой работе биологи исследовали яркие пятна на покровах жука Pachyrrhynchus congestus pavonius методами рентгеноструктурного анализа и сканирующей электронной микроскопии. Эти пятна состоят из концентрических колец разных цветов от синего в центре к красного по краям, причем их тон не меняется в зависимости от угла обзора. Оказалось, что в отличие от других насекомых, структура пластины внутри этих пятен меняется как по размеру, так и по количеству содержащегося хитина. По словам авторов работы, исследовавших более сотни насекомых и пауков, подобного ранее они не встречали.
«Конечной целью нашей работы является выяснение способа, который позволяет этому жуку выстраивать данные структуры, потому что наши современные технологии не позволяют делать подобного, — говорит соавтор работы Винодкумар Саранатан из Национального университета Сингапура. — Способность получать такие структуры, которые обладают хорошей цветопередачей вне зависимости от угла обзора, найдут множество применений начиная от косметики и красок до экранов электронных устройств и оптических систем передачи данных».
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