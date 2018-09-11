В работе Viber произошел сбой

В работе мессенджера Viber произошел сбой, следует из данных сервиса Downdetector.

Сбой произошел примерно в 17:00 по московскому времени. Больше половины пользователей (52%) испытывают проблемы с подключением к мессенджеру, 33% не могут отправить сообщения, еще у 14% пользователей не отображается их статус.

На неполадки в работе жалуются пользователи стран Европы, в том числе Великобритании, Германии, Италии, Польши и т.д. Также сбои наблюдаются в Белоруссии и на Украине. В России неполадки затронули пользователей из Москвы, Нижнего Новгорода, Санкт-Петербурга, Челябинска, Уфы, Улан-Удэ и других городов.