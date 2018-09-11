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Россия и Китай договорились об освоении Луны
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"Путин направил сигнал Израилю"

Россия и Китай договорились о совместном освоении Луны 

ТК «Звезда» + ещё 2 11 сентября 2018
Фото: NASA
Стороны обсудили реализацию программы российско-китайского сотрудничества в области космоса на 2018-2022 годы.
Дополнить программу сотрудничества в области космоса совместными проектами по освоению Луны договорились российские и китайские специалисты. Об этом сообщается на официальном сайте российской госкорпорации Роскосмос.
«В ходе заседания российская и китайская стороны обсудили реализацию программы российско-китайского сотрудничества в области космоса на 2018-2022 годы, в результате чего было принято совместное решение дополнить указанную программу сотрудничества проектами, связанными с изучением и освоением Луны», — говорится в сообщении.
Данное решение было выработано в ходе заседания российско-китайской рабочей группы по сотрудничеству в области космоса, в котором приняли участие представители Роскомоса и Китайской Национальной Космической Администрации.
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