Россия и Китай договорились об освоении Луны

Россия и Китай договорились о совместном освоении Луны

Стороны обсудили реализацию программы российско-китайского сотрудничества в области космоса на 2018-2022 годы.

Дополнить программу сотрудничества в области космоса совместными проектами по освоению Луны договорились российские и китайские специалисты. Об этом сообщается на официальном сайте российской госкорпорации Роскосмос.

«В ходе заседания российская и китайская стороны обсудили реализацию программы российско-китайского сотрудничества в области космоса на 2018-2022 годы, в результате чего было принято совместное решение дополнить указанную программу сотрудничества проектами, связанными с изучением и освоением Луны», — говорится в сообщении.

Данное решение было выработано в ходе заседания российско-китайской рабочей группы по сотрудничеству в области космоса, в котором приняли участие представители Роскомоса и Китайской Национальной Космической Администрации.