В МГУ объяснили появление кратера на Ямале

Геологи МГУ объяснили появление загадочного кратера на Ямале

Сотрудники геологического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова провели комплексное исследование арктического кратера на полуострове Ямал, выяснили причину его образования и открыли новое геологическое явление, ранее известное только на ледяных планетах и планетоидах. Результаты работы учёных 10 сентября были опубликованы в престижном научном журнале Scientific Reports.

Первая загадочная воронка, образованная взрывом газа на Ямале, была обнаружена летом 2014 года и вызвала интерес учёных. Эта воронка располагалась вдали от известных месторождений природного газа и точная причина её образования была непонятна. Новое и слабоизученное явление могло представлять опасность для местного населения и магистральных коммуникаций.

"Для нашего коллектива объяснить новое природное явление оказалось серьезным вызовом, — рассказал профессор кафедры геохимии МГУ Андрей Бычков. -Применение разных методов привело к одному выводу: Ямальский кратер — новое явление природы, которое мы решили назвать криовулканизмом по аналогии с термином, принятым в планетологии. Это означает, что Арктика изучена еще недостаточно и, возможно, готовит еще сюрпризы".

Сотрудники геологического факультета МГУ изучили признаки промерзания таликовых вод, структурные особенности подземного льда, содержание и распределение газовой составляющей мерзлых пород, а также провели геохимический анализ минеральной компоненты и талой воды. На основе полученных данных исследователи решили, что воронка образовалась в результате накопления газа в талике — непромерзающим слоем земли в области вечной мерзлоты. Химический и изотопный анализы газа показали, что образовался он биогенным путём, то есть в результате жизнедеятельности микроорганизмов.

Образованию воронок обычно предшествует появление бугров высотой от двух до пяти метров. Внутри бугра под слоем вечной мерзлоты зажат газ, который в результате гидростатического давления, возникающего из-за замерзания и оттаивания льда вечной мерзлоты, взрывается. После взрыва образуется кратер. Один из последних случаев образования кратера был зафиксирован 28 июня 2017 года вблизи села Сеяха на полуострове Ямал. Взрыв газа, который наблюдали местные жители, образовал в земле воронку глубиной с девятиэтажный дом.