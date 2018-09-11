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В России из нового iPhone сделают оберег 

Lenta.ru 11 сентября 2018
Фото: Caviar
Российский производитель люксовых телефонов и смартфонов Caviar представил коллекцию дизайнов «Талисман» для нового iPhone Xs. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру» во вторник, 11 сентября.
Новая серия посвящена культурным символам и оберегам восьми народов планеты: кельтскому кресту, турецкому глазу Назару, хамсе, полумесяцу со звездой, дракону фэн-шуй, знаку инь-Янь, «ловцу снов» и четырехлистному клеверу.
Корпус модели с полумесяцем и звездой украсили 28 бриллиантами, «Инь-Янь» — натуральной кожей, «Ловца снов» — бриллиантом в 0,24 карата. Стоимость последнего — самого дорогого в коллекции — 399 тысяч рублей.
Все модификации нового iPhone Xs «Талисман» доступны для предзаказа.
Презентация новых смартфонов iPhone Xs и других устройств пройдет 12 сентября в штаб-квартире Apple в Купертино (Калифорния).
Ранее в сентябре Caviar выпустил три эксклюзивных варианта дизайна для нового iPhone Xs. Тогда компания посвятила коллекцию самым древним ценным реликвиям на Земле: бриллиантам, строматолитам и бивням мамонта. На корпусе каждого смартфона по центру разместили герб России.
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