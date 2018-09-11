Обнаружены 72 сигнала из глубокого космоса 

Команда астрономов обнаружила 72 ранее неизвестных быстрых радиовсплеска, пришедших от источника FRB 121102. Открытие было сделано на базе старых данных, но с применением новой методики — использования сверхточной нейронной сети. Результаты научного исследования опубликованы в журнале The Astrophysical Journal. Независимо от того, являются ли FRB признаком внеземных технологий, проект Breakthrough Listen помогает ученым раздвигать границы понимания Вселенной.
FRB 121102 — источник быстрых радиоимпульсов (FRB), расположенный в трёх миллиардах световых лет от Земли и отличающийся завидным постоянством в «подаче сигнала».
В астрономии быстрым радиоимпульсом или FRB называют единичный радиоимпульс, который длится несколько миллисекунд и, как предполагается, имеет космическое происхождение. Более того — часть экспертов полагает, что такие сигналы могут иметь искусственное внеземное происхождение.
Мощность вспышки сравнима с выбросом в космос энергии, которое наше Солнце продуцирует на протяжении нескольких десятков тысяч лет. Впервые FRB зафиксировали в 2007 году, но из-за краткосрочности импульсов за ними очень сложно наблюдать в реальном времени. FRB 121102 — единственный из известных тип повторяющихся вспышек на данный момент. Всего на данный момент от FRB 121102 был пойман 21 «сигнал». Все они пришли к нам из одного и того же участка космоса.
Природа объекта, испускающего FRB, всё ещё остаётся загадкой. Учёные предлагают самые разные объяснения — от сильно намагниченных нейтронных звезд до технологически развитой цивилизации, существующей в иной галактике. Пит Уорден, исполнительный директор проекта Breakthrough Listen, рассказывает о новых данных, полученных его группой, так: «Не все открытия совершаются благодаря новым наблюдениям. В нашем случае мы применили оригинальное мышление к уже существующему набору данных».
Учёные повторно проанализировали набор данных, полученных 26 августа 2017 года телескопом Green Bank Telescope. Они обнаружили ещё целых 72 всплеска. Команда спроектировала сверхточную нейронную сеть и «натренировала» её на 21 всплеске, которые были расшифрованы ранее с использованием классического метода. После этого нейронной сети отдали на анализ весь набор собранных телескопом данных (огромный объём — более 400 терабайт). Сеть смогла идентифицировать пропущенные ранее FRB. Результаты этого исследования помогли установить новые ограничения на периодичность вспышек FRB 121102.
«Это стало прорывом для понимания одной из самых мучительных тайн в астрономии», — считает Пит Уорден. Границы вселенной становятся шире, считает учёный.