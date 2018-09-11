Обнаружены 72 сигнала из глубокого космоса

Команда астрономов обнаружила 72 ранее неизвестных быстрых радиовсплеска, пришедших от источника FRB 121102. Открытие было сделано на базе старых данных, но с применением новой методики — использования сверхточной нейронной сети. Результаты научного исследования опубликованы в журнале The Astrophysical Journal. Независимо от того, являются ли FRB признаком внеземных технологий, проект Breakthrough Listen помогает ученым раздвигать границы понимания Вселенной.

FRB 121102 — источник быстрых радиоимпульсов (FRB), расположенный в трёх миллиардах световых лет от Земли и отличающийся завидным постоянством в «подаче сигнала».

В астрономии быстрым радиоимпульсом или FRB называют единичный радиоимпульс, который длится несколько миллисекунд и, как предполагается, имеет космическое происхождение. Более того — часть экспертов полагает, что такие сигналы могут иметь искусственное внеземное происхождение.

Мощность вспышки сравнима с выбросом в космос энергии, которое наше Солнце продуцирует на протяжении нескольких десятков тысяч лет. Впервые FRB зафиксировали в 2007 году, но из-за краткосрочности импульсов за ними очень сложно наблюдать в реальном времени. FRB 121102 — единственный из известных тип повторяющихся вспышек на данный момент. Всего на данный момент от FRB 121102 был пойман 21 «сигнал». Все они пришли к нам из одного и того же участка космоса.

Природа объекта, испускающего FRB, всё ещё остаётся загадкой. Учёные предлагают самые разные объяснения — от сильно намагниченных нейтронных звезд до технологически развитой цивилизации, существующей в иной галактике. Пит Уорден, исполнительный директор проекта Breakthrough Listen, рассказывает о новых данных, полученных его группой, так: «Не все открытия совершаются благодаря новым наблюдениям. В нашем случае мы применили оригинальное мышление к уже существующему набору данных».

Учёные повторно проанализировали набор данных, полученных 26 августа 2017 года телескопом Green Bank Telescope. Они обнаружили ещё целых 72 всплеска. Команда спроектировала сверхточную нейронную сеть и «натренировала» её на 21 всплеске, которые были расшифрованы ранее с использованием классического метода. После этого нейронной сети отдали на анализ весь набор собранных телескопом данных (огромный объём — более 400 терабайт). Сеть смогла идентифицировать пропущенные ранее FRB. Результаты этого исследования помогли установить новые ограничения на периодичность вспышек FRB 121102.