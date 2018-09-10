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В NASA не ответили на запрос о состоянии астронавтов
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В NASA не ответили на запрос о психологическом состоянии астронавтов 

РИА Новости 10 сентября 2018
Фото: Впоследствии два источника РИА Новости сообщили, что причиной разгерметизации стал производственный брак — просверленное еще на Земле отверстие во внутреннем корпусе. При этом ранее считалось, что трещина образовалась из-за попадания микрометеорита. Тридцатого августа в ходе переговоров с Центром управления полетами космонавты сообщили на Землю, что в месте расположения "микротрещины", которая оказалась следами от сверла, обнаружены нефабричные следы клея. В тот же день российские космонавты закрыли отверстие специальным герметиком. РИА Новости https://ria.ru/science/20180910/1528212049.html
"Роскосмос" в рамках расследования по дыре в "Союзе МС-09" направлял в NASA запрос о психологическом здоровье американских астронавтов, но там его сочли неэтичным, сообщил РИА Новости источник в российской ракетно-космической отрасли.
"Был такой запрос, но ответ со стороны NASA не отправлялся. Там его признали неэтичным", — сказал собеседник агентства.
Кроме того, по его словам, в американском агентстве посчитали, что это противоречит требованиям о неразглашении персональных данных.
Утечку воздуха на МКС нашли полторы недели назад, в ночь на 30 августа. Экипаж проверил все отсеки и обнаружил, по словам главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина, "микротрещину" в космическом корабле "Союз МС-09". Она располагалась в бытовом отсеке, а не в спускаемом аппарате, поэтому не угрожала возвращению космического корабля на Землю.
Впоследствии два источника РИА Новости сообщили, что причиной разгерметизации стал производственный брак — просверленное еще на Земле отверстие во внутреннем корпусе. При этом ранее считалось, что трещина образовалась из-за попадания микрометеорита.
Тридцатого августа в ходе переговоров с Центром управления полетами космонавты сообщили на Землю, что в месте расположения "микротрещины", которая оказалась следами от сверла, обнаружены нефабричные следы клея. В тот же день российские космонавты закрыли отверстие специальным герметиком.
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