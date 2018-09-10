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Франции разъяснили инцидент с российским спутником
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Франция получила разъяснения по инциденту с российским спутником 

Деловая газета «Взгляд» 10 сентября 2018
Фото: NASA
Вопрос «опасного сближения» российского и французско-итальянского спутников давно является исчерпанным, сообщают источники.
«Французская сторона выразила обеспокоенность «опасным сближением» российского и французского спутников довольно давно и получила исчерпывающие разъяснения на этот счет более полугода назад», — сказал источник в российском посольстве, передает РИА «Новости».
По его словам, французская сторона не ставила под сомнение факт отсутствия нарушений норм международного права или правил безопасности движения космических объектов.
«Никаких дополнительных обращений с тех пор не поступало, и мы считаем вопрос исчерпанным. Вопрос о том, почему французский министр обороны решила вдруг вернуться к этой истории полгода спустя, да еще в такой странной форме, нужно задавать французской стороне», — отметил источник.
В пятницу министр вооруженных сил Франции Флоранс Парли заявляла, что в 2017 году российский спутник пытался шпионить за французско-итальянским спутником, обеспечивающим безопасность военной связи.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, что делает на орбите попавший под подозрение российский спутник.
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