Ещё
Создан эффективный концентратор морских волн
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
"Путин направил сигнал Израилю"
"Путин направил сигнал Израилю"

Создан эффективный концентратор морских волн 

Индикатор + ещё 1 10 сентября 2018
Фото: C. Li et al.
Ученые создали структуру из металлических листов, которая может увеличивать высоту волн на воде в три раза. Подобные установки могут пригодиться в альтернативной энергетике — например, при сооружении приливных электростанций. Результаты работы опубликованы в журнале Physical Review Letters.
Волны в море и океане переносят большое количество возобновляемой и экологически чистой энергии, которую можно использовать для нужд людей. Однако существующие методы не очень эффективны, особенно в том случае, если волны слабые. Ученым известны способы концентрации волн, которые похожи на фокусировку электромагнитных волн линзами, но у таких методов есть и недостаток: они приводят к появлению большого количества отраженных колебаний.
В новой работе китайские физики представили устройство, которое почти полностью лишено этого недостатка. Разработка основана на предыдущих исследованиях, в которых физики подобным образом концентрировали микроволновое излучение. Разработанное устройство состоит из набора металлических листов, расположенных по кругу и ориентированных вдоль его радиусов.
Волны, накатывающие на это устройство с любой стороны, усиливаются таким образом: каждая пара листов выступает в качестве волновода и направляет энергию воды к центру системы. Отраженные волны подавляются за счет того, что между листам меняется глубина, так как свойства волн на воде зависят от высоты столба жидкости.
Авторы протестировали разработку, создав прототипы устройства разных размеров. В результате волны в каждом случае усиливались в несколько раз. Теперь ученые работают над созданием крупных структур, которые подошли бы для того, чтобы добывать энергию волн в промышленных масштабах. «Эта работа — существенный шаг навстречу реальному использованию [энергии приливов] недалеко от берега моря, — говорит один из авторов работы Хуаньян Чэнь из Сямэньского университета (Китай). — В ближайшем будущем мы надеемся развернуть намного большую систему около Сямэня».
Индикатор: последние новости
Получено рекордно сильное магнитное поле Пчелы образуют «сверхорганизм» для защиты от ветра Музыкальный инструмент превратили в анализатор лекарств
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Путин направил сигнал Израилю»284
Настоящий голос Бузовой шокировал фанатов43
Крушение Ил-20: как Россия накажет Израиль781
Песков раскрыл отношение Путина к скандалу на выборах53
Памфилова заявила о новых выборах главы Приморья69
Видео
00:28
Медведев назначил нового пресс-секретаря
Политика
00:37
США отказались от обвинений РФ в новом отравлении
США В мире
00:38
В МИД ответили на обвинения в убийстве брата Ким Чен Ына
Политика
01:00
Настоящий голос Бузовой шокировал фанатов
Шоу-бизнес
01:30
«Путин направил сигнал Израилю»
Политика
03:13
Песков раскрыл отношение Путина к скандалу на выборах
Политика
03:14
ЦИК требует признать выборы в Приморье провалом
Политика
02:16
Stern рассказал о «смертоносном сюрпризе» Т-34
Оружие Армия
00:45
Уроженка России рассказала об отравлении в Солсбери
Происшествия
03:21
Порошенко подняли на смех из-за «нового» оружия
Армия Войска
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение