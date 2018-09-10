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Создана самая маленькая система для подводного плавания
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Nemo — самая маленькая в мире система для подводного плавания 

TechCult 10 сентября 2018
Фото: Blu3
Специалисты компании Blu3 разработали портативное недорогое устройство для погружения, которое они назвали Nemo. Главное его достоинство — никаких громоздких баллонов с воздухом. Nemo состоит из системы подачи воздуха и источника питания, которые обеспечивают погружение на глубину до трех метров в течение часа. Комплект весом 4,5 кг упаковывается в маленький рюкзак, который можно приобрести дополнительно.
Nemo — это по сути плавающий воздушный компрессор, который подстраивается под ваше дыхание: подача воздуха осуществляется только тогда, когда это необходимо, что обеспечивает экономичную работу источника питания емкостью 74 ватт-часа. К компрессору прикреплен 10-метровый воздушный шланг, соединенный с дыхательным устройством Smart Reg, которое вставляется в рот.
Датчики и силиконовая диафрагма внутри Smart Reg внимательно отслеживают частоту дыхания дайвера и передают информацию на компрессор, а тот, в свою очередь, формирует оптимальный режим подачи воздуха — столько, сколько нужно и в определенное время. Как утверждают разработчики, по сравнению с уже действующими аналогичными системами Nemo затрачивает всего 10% энергии, что и обеспечивает ему уникальную компактность.
О скорой разрядке батареи дайвер под водой узнает по специальному звуковому сигналу. А чтобы не оказаться «жертвой» любителей водных лыж или проплывающих катеров, к компрессору крепится плавающее кольцо с ярким красным флажком.
Nemo уже можно заказать на Kickstarter за 399 долларов. Если кампания по продвижению окажется успешной, то поставки устройства могут начаться уже в декабре этого года.
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