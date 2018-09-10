Ещё
Найдена связанная с инфарктом миокарда молекула
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
"Путин направил сигнал Израилю"
"Путин направил сигнал Израилю"

Найдена связанная с инфарктом миокарда регуляторная молекула 

Индикатор 10 сентября 2018
Фото: globallookpress.com
Российские биологи пополнили перечень регуляторных молекул — микроРНК, которые вовлечены в развитие инфаркта миокарда. В дальнейшем открытие поможет создать новые способы диагностики инфаркта и отслеживания состояния пациентов. Статья об исследовании, которое поддержано грантом Российского научного фонда (РНФ), опубликована в Journal of Molecular and Cellular Cardiology.
С момента открытия микроРНК в 1990-х годах ученым удалось установить их связь со многими заболеваниями, в том числе с инфарктом миокарда. Это относительно небольшие по длине молекулы РНК, которые синтезируются в клетках. В отличие от давно известных молекулярным биологам матричных РНК, микроРНК не участвуют в синтезе белков в организме напрямую, а регулируют этот процесс. Как выяснилось недавно, эти молекулы могут переносить информацию между клетками. Сейчас ученые считают, что микроРНК подавляют работу определенных генов. Это необходимо, в частности, для того чтобы клетки адаптировались к изменениям во внешней среде. МикроРНК найдены не только внутри клеток, но и в плазме крови. Всего в организме человека обнаружено около двух тысяч разновидностей микроРНК, и их количество наверняка будет увеличиваться.
Сегодня известно несколько микроРНК, содержание которых в крови меняется после инфаркта миокарда. Ученые из Российского национального исследовательского медицинского университета им. Н. И. Пирогова и Национального медицинского исследовательского центра кардиологии смогли обнаружить связь еще одной молекулы с распространенным заболеванием.
Исследователи сравнили образцы плазмы крови пациентов, перенесших инфаркт миокарда, с плазмой крови здоровых людей. Образцы крови брали с согласия пациентов через сутки после появления симптомов инфаркта. С помощью метода секвенирования нового поколения («чтения» молекул ДНК и РНК) удалось установить, что в плазме перенесших инфаркт изменилось содержание как минимум двух микроРНК: miR-208b и miR-375. Биологам уже известен факт изменений количества miR-208b и еще нескольких молекул в плазме после инфаркта миокарда, изменение же уровня содержания молекул miR-375 заметили впервые. «Уменьшение уровня miR-375 в плазме больных инфарктом миокарда по сравнению с контрольной группой показано впервые. Нам удалось дальше пройти по этому пути и понять, как miR-375 участвует в развитии инфаркта. Для этого мы, опираясь на информацию из открытых баз данных, анализировали сеть межмолекулярных взаимодействий генов-мишеней miR-375», — рассказала руководитель исследования Ольга Фаворова.
Ученые обнаружили, что miR-375 влияет на работу набора из 84 генов-мишеней, связанных с инфарктом миокарда. Ключевые гены в этом модуле регулируют естественное саморазрушение и выживание клеток любых типов. Интересно, что зарубежные исследователи ранее установили, что микроРНК miR-375 может регулировать процессы в сердечных мышечных клетках мышей с инфарктом миокарда.
В дальнейшем исследователи рассчитывают найти причины, по которым изменяется содержание miR-375 в плазме крови. «Разумно предположить, что снижение уровня miR-375 в плазме больных происходит из-за активного захвата этой микроРНК присутствующими в кровяном русле или в сердечной ткани клетками, где она будет выполнять свою регуляторную роль», — считает Фаворова.
Изучение микроРНК в плазме крови, как рассчитывают ученые, позволит понять причины возникновения и особенности течения инфаркта миокарда и создать новые способы лечения и диагностики заболеваний сердца.
Индикатор: последние новости
Получено рекордно сильное магнитное поле Пчелы образуют «сверхорганизм» для защиты от ветра Музыкальный инструмент превратили в анализатор лекарств
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Путин направил сигнал Израилю»284
Настоящий голос Бузовой шокировал фанатов43
Крушение Ил-20: как Россия накажет Израиль781
Песков раскрыл отношение Путина к скандалу на выборах53
Памфилова заявила о новых выборах главы Приморья69
Видео
00:28
Медведев назначил нового пресс-секретаря
Политика
00:37
США отказались от обвинений РФ в новом отравлении
США В мире
00:38
В МИД ответили на обвинения в убийстве брата Ким Чен Ына
Политика
01:00
Настоящий голос Бузовой шокировал фанатов
Шоу-бизнес
01:30
«Путин направил сигнал Израилю»
Политика
03:13
Песков раскрыл отношение Путина к скандалу на выборах
Политика
03:14
ЦИК требует признать выборы в Приморье провалом
Политика
02:16
Stern рассказал о «смертоносном сюрпризе» Т-34
Оружие Армия
00:45
Уроженка России рассказала об отравлении в Солсбери
Происшествия
03:21
Порошенко подняли на смех из-за «нового» оружия
Армия Войска
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение