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На Восточном выявили некачественный бетон
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Некачественный бетон на старте «Союза» на Восточном был залит Спецстроем 

ТАСС + ещё 2 10 сентября 2018
Фото: ТАСС
Некачественный бетон на стартовом столе "Союза" на космодроме Восточный был залит Спецстроем, Роскосмос устранит эти недостатки до 5 октября. К Спецстрою есть и другие претензии по строительству Восточного, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе Центра эксплуатации наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ).
"Специалисты ФГУП "ЦЭНКИ" выявили наличие некачественного бетона под обшивкой стартового стола на космодроме Восточный, однако этот строительный брак не имеет критического характера и будет устранен собственными силами госкорпорации "Роскосмос" до 5 октября текущего года", — сказали в пресс-службе.
Там отметили, что, "согласно результатам проверки, некачественная заливка бетона была допущена прежним подрядчиком — Спецстроем РФ". "Кроме того, наряду с этим замечанием, у ФГУП "ЦЭНКИ" имеется еще ряд претензий к прежнему подрядчику", — говорится в сообщении.
Как сообщил ранее ТАСС источник на космодроме, стартовый комплекс для ракет-носителей "Союз-2" на космодроме Восточный нуждается в ремонте из-за образовавшихся пустот под башней обслуживания. Оценка состояния старта проводилась в июле, отмечал собеседник агентства. Источник ТАСС в ракетно-космической отрасли уточнил, что проблемы на старте "Союза" были выявлены год назад. По данным сайта госзакупок, стоимость работ по устранению пустот под стартом "Союза" составит 4,6 млн рублей, контракт заключен с ООО "Адонис".
Первый стартовый комплекс был возведен на космодроме Восточный в 2012-2016 годах под ракеты серии "Союз-2", первый запуск с него был выполнен 28 апреля 2016 года.
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