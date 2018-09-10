На Восточном выявили некачественный бетон

Некачественный бетон на старте «Союза» на Восточном был залит Спецстроем

"Специалисты ФГУП "ЦЭНКИ" выявили наличие некачественного бетона под обшивкой стартового стола на космодроме Восточный, однако этот строительный брак не имеет критического характера и будет устранен собственными силами госкорпорации "Роскосмос" до 5 октября текущего года", — сказали в пресс-службе.

Там отметили, что, "согласно результатам проверки, некачественная заливка бетона была допущена прежним подрядчиком — Спецстроем РФ". "Кроме того, наряду с этим замечанием, у ФГУП "ЦЭНКИ" имеется еще ряд претензий к прежнему подрядчику", — говорится в сообщении.

Как сообщил ранее ТАСС источник на космодроме, стартовый комплекс для ракет-носителей "Союз-2" на космодроме Восточный нуждается в ремонте из-за образовавшихся пустот под башней обслуживания. Оценка состояния старта проводилась в июле, отмечал собеседник агентства. Источник ТАСС в ракетно-космической отрасли уточнил, что проблемы на старте "Союза" были выявлены год назад. По данным сайта госзакупок, стоимость работ по устранению пустот под стартом "Союза" составит 4,6 млн рублей, контракт заключен с ООО "Адонис".

Первый стартовый комплекс был возведен на космодроме Восточный в 2012-2016 годах под ракеты серии "Союз-2", первый запуск с него был выполнен 28 апреля 2016 года.