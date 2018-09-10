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Раскрыт секрет изготовления первых орудий труда
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Раскрыт секрет изготовления первых орудий труда 

Мир24 + ещё 1 10 сентября 2018
Фото: Йоханнесбургский университет
Ученые смогли определить принадлежность костей, из которых древние гоминиды изготавливали первые орудия труда.
Напомним, самые ранние артефакты появились около 1,8 млн лет назад. Но специалистам долго не удавалось установить, из какого животного они были сделаны. Обработка лишала часть скелета всех отличительных признаков, сообщает Archaeological and Anthropological Sciences.
Изменить ситуацию помогли современные технологии. Новый метод ZooMS позволяет определить происхождение кости или рога по биохимическим маркерам, в основном — по аминокислотному составу белка коллагена.
Группа ученых из Йоханнесбургского университета изучила костяные инструменты, найденные на девяти стоянках в Южной Африке.
Оказалось, что для добычи костей и мяса использовали разных животных. Так, диких кабанов активно употребляли в пищу, но их кости ни разу не применяли для изготовления орудий. И наоборот — некоторую дичь забивали только ради костей и рогов.
Экспертам удалось установить, что инструменты делали из костей зебр, носорогов, черных и лошадиных антилоп. Их также часто изображали на наскальных рисунках. Видимо, они имели особое значение для древних племен.
Ранее ученые выяснили, что помогло древним людям выжить — способность накапливать жировые запасы. Благодаря им гоминиды справлялись с периодами длительной бескормицы. Но для современных людей склонность к ожирению — скорее проблема, поскольку оно провоцирует серьезные заболевания.
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