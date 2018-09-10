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Под космодромом Восточный обнаружили пустоты
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Под космодромом Восточный обнаружили пустоты 

Lenta.ru + ещё 7 3 часа назад
Под железобетонным основанием стартового комплекса для ракет-носителей «Союз-2» на космодроме Восточный обнаружили пустоты. «Роскосмос» поручил их срочно устранить, ремонт обойдется в 4,57 миллиона рублей. Такие данные размещены на сайте госзакупок.
Договор на осуществление работ заключен с компанией «Адонис», зарегистрированной в Благовещенске.
Как отмечает источник ТАСС, оценка состояния платформы проводилась в июле.
Стартовый комплекс космодрома был построен в 2012-2016 годах под ракеты «Союз-2». Первый запуск прошел в апреле 2016-го.
Восточный — первый гражданский космодром России, расположен в Амурской области. Его строительство началось в 2012 году, оно сопровождалось скандалами, связанными с выявлением хищений, а также массовыми забастовками и голодовками рабочих из-за задержек зарплаты.
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