Российский батискаф покорит Марианскую впадину 

Фонд перспективных исследований планирует Марианскую впадину с помощью сверхглубокого автономного батискафа «Витязь». Первое погружение может состояться уже в следующем году.
Кроме того, на дно Марианской впадины учёные опустят на тросе донную станцию.
Согласно данным фонда, которые приводит РИА Новости, океанологи проведут картографирование дна, а также соберут пробы воды и грунта.
Целью проекта является отработка технологии создания экстремальной подводной робототехники.
Ранее News.ru писал о том, что знаменитый российский путешественник Фёдор Конюхов и депутат Госдумы Артур Чилингаров хотят погрузиться в Марианскую впадину. Они попросили помощи в подготовке экспедиции у президента России Владимира Путина.