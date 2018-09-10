Российский батискаф покорит Марианскую впадину

Фонд перспективных исследований планирует Марианскую впадину с помощью сверхглубокого автономного батискафа «Витязь». Первое погружение может состояться уже в следующем году.

Кроме того, на дно Марианской впадины учёные опустят на тросе донную станцию.

Согласно данным фонда, которые приводит РИА Новости , океанологи проведут картографирование дна, а также соберут пробы воды и грунта.

Целью проекта является отработка технологии создания экстремальной подводной робототехники.