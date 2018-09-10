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Российский батискаф покорит Марианскую впадину
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Российский батискаф покорит Марианскую впадину 

News.ru + ещё 3 2 часа назад
Фото: Xinhua/ZUMAPRESS.com/ Global Look Press
Фонд перспективных исследований планирует Марианскую впадину с помощью сверхглубокого автономного батискафа «Витязь». Первое погружение может состояться уже в следующем году.
Кроме того, на дно Марианской впадины учёные опустят на тросе донную станцию.
Согласно данным фонда, которые приводит РИА Новости, океанологи проведут картографирование дна, а также соберут пробы воды и грунта.
Целью проекта является отработка технологии создания экстремальной подводной робототехники.
Ранее News.ru писал о том, что знаменитый российский путешественник Фёдор Конюхов и депутат Госдумы Артур Чилингаров хотят погрузиться в Марианскую впадину. Они попросили помощи в подготовке экспедиции у президента России Владимира Путина.
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