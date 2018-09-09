Ещё
Найдена связь между голоданием и продолжительностью жизни
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ученые нашли связь между голоданием и продолжительностью жизни 

РИА Новости + ещё 1 3 часа назад
Фото: © Fotolia / evgenyatamanenko
Увеличение промежутков между приемами пищи способствует улучшению общих показателей здоровья и повышает продолжительность жизни, выяснила научная группа из США. Об этом сообщает портал Science Daily.
Как выяснили специалисты, положительный эффект от периодического голодания наблюдается вне зависимости от калорийности рациона и потребляемых продуктов.
Специалисты провели исследование с участием 292 лабораторных мышей, которых разделили на две группы. Половина грызунов придерживалась диеты с большим количеством белка и клетчатки. При этом животные употребляли меньше сахаро— и жиросодержащих продуктов.
После этого мышей разделили на подгруппы: треть из них имела круглосуточный доступ к еде, вторая подгруппа потребляла на 30% калорий в день меньше, остальные грызуны питались всего раз в день, однако калорийность их рациона примерно соответствовала первой подгруппе.
Во второй и третьей подгруппе у животных увеличивался временной интервал между приемами пищи за счет быстрого поедания порций. В результате у мышей произошло улучшение общего состояния организма и увеличилась продолжительность жизни.
"Увеличение ежедневного времени голодания, без снижения калорийности и независимо от типа диеты, привело к улучшению общих показателей здоровья и жизнеспособности у самцов мышей. Возможно, этот увеличенный ежедневный период голодания позволяет восстановить и сохранить механизмы, которые бы отсутствовали при непрерывном потреблении пищи", — говорит ведущий автор работы доктор Рафаэль де Кабо из Национального института по проблемам старения в США.
Исследователи отмечают, что метаболизм мышей похож на человеческий, поэтому их выводы могут быть применимы и к человеку. Ученые ожидают, что результаты их работы помогут людям поддерживать здоровую массу тела и уменьшить некоторые возрастные расстройства обмена веществ. Полученные данные будут использованы для дальнейших исследований.
Последние новости
Глубже Земля не пустила. Что остановило работы на "адской" скважине Запад нашел "миллиарды долларов" РФ. Но не может их отобрать Украина приготовила миллионы свободных мест для беженцев из России
Комментарии2
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США нанесли удар по Сирии фосфорными бомбами1055
Побитый Жириновским мужчина оказался украинцем375
В Белом доме произошел «переворот»33
«Финальный аккорд». Какая погода ждет россиян3
Объяснен казус при голосовании Путина169
Видео
01:30
Озвучены новые факты по делу Скрипалей
Происшествия Статьи
00:06
Таран машины Додона попал на видео
В мире
00:58
«Тебе хана»: почему отменили концерт Крида
Общество
00:35
Киркорова и Баскова распекли за «мерзкий трэш»
Шоу-бизнес
09:36
Памфилова оценила ситуацию с нарушениями на выборах
Политика
00:58
Киев поставил условие подачи воды в Крым
Политика Украина
06:07
В России проходит Единый день голосования
Политика Статьи
00:09
Появились сообщения о новых ударах России по Идлибу
В мире
01:26
Грузовик протаранил кортеж Додона
В мире Происшествия
00:50
В России появился самый молодой губернатор
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение