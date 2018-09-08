У озера Комо нашли древние золотые монеты

У озера Комо в Италии нашли золотые монеты возрастом более 1,5 тысячи лет

Несколько сотен золотых монет, возраст которых, предположительно, превышает 1,5 тысячи лет, обнаружены археологами у итальянского озера Комо, сообщили в министерстве культурного наследия, культурной деятельности и туризма Италии

Согласно заявлению ведомства, "несколько сотен золотых монет эпохи поздней (Римской) империи" были обнаружены в центре города Комо в ходе археологических раскопок, проводимых на месте бывшего театра Крессони в рамках реставрационных работ. Как сообщается, монеты были найдены "в стеатитовом сосуде уникальной формы".

Специалисты уже извлекли из амфоры 27 монет и отправили их на экспертизу в Милан.

"Пока мы не знаем точного исторического и культурного значения этой находки, однако данная зона является настоящим сокровищем для наших археологов. Я горжусь находкой", — отметил министр культурного наследия Альберто Бонисоли.

По словам руководителя местного управления по охране объектов культурного и археологического наследия Луки Ринальди, амфора, в которой были найдены монеты, была слегка повреждена при раскопках, однако в целом "прекрасно сохранилась".

Археологи уже проанализировали часть монет и заключили, что они относятся к V веку нашей эры. Вместе с тем, в сосуде могут находиться монеты и иных эпох.

Стоимость находки еще предстоит установить, однако, по мнению Ринальди, она "очень высока".