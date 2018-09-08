Правила запуска дронов в РФ могут упростить

Источник рассказал о возможном изменении правил использования беспилотников

Правительство РФ в ближайшее время внесет изменения в постановление "Об утверждении Федеральных правил использования воздушного пространства Российской Федерации", которые позволят владельцам беспилотников, запускающим аппараты на высоту до 150 метров, не получать обязательные разрешения, сообщил РИА Новости глава ассоциации "Аэронет" Глеб Бабинцев.

В настоящий момент, напомнил он, требуется отдельное разрешение для каждого полета, а само разрешение приходится ждать пять дней, действует оно в течение трех суток.

"Теперь без разрешения можно будет летать в пределах визуальной видимости. Если беспилотное воздушное судно (БВС) взлетает на высоту до 150 метров, то на него не нужно получать разрешения", — рассказал Бабинцев в кулуарах "Гидроавиасалона-2018".

Исключения составляют запретные зоны, например, аэропорты, опасные объекты, в том числе атомные станции, отметил он. "В населенных пунктах было и остается правило, что разрешение на использование беспилотников должна дать городская администрация", — напомнил Бабинцев.

При этом в предлагаемых изменениях ограничений по массе БВС нет.

По словам главы ассоциации, от этого нововведения выиграют в первую очередь хоббисты и авиамоделисты, также эти изменения помогут владельцам и эксплуатантам БВС при проведении авиасельхозработ, аэрофотосъемки.