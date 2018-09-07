США будут добывать полезные ископаемые в космосе

США планируют добывать полезные ископаемые в космосе

Геологическая служба США (USGS) отвечает за отслеживание природных ресурсов и геологических угроз, также она вскоре займется исследованием потенциальных преимуществ получения минералов, металлов и воды из внеземных источников. Согласно порталу Space.com, эксперты USGS приняли участие в открытой дискуссии о космических ресурсах в Колорадской школе горного дела.

«Сообщество космических ресурсов извлечет большую выгоду из работы с USGS в оценке расположения и ценности минералов, энергии и воды на Луне, Марсе и астероидах», — заявил Энджел Аббуд-Мадрид, директор Центра космических ресурсов Колорадской школы горного дела.

В свою очередь, NASA объявило о планах построить окололунную станцию, чтобы помочь людям вернуться на Луну спустя 50 лет после первых полетов на спутник Земли в рамках миссий «Аполлон».

На сегодня вокруг Земли обращаются тысячи астероидов, и ученые предполагают, что каждый из них содержит ценные материалы, такие как золото, медь и платина. Добыча ресурсов, особенно воды, может помочь в осуществлении будущих человеческих миссий в глубокий космос. Эксперты также изучают космическую добычу материалов для предоставления безграничных ресурсов растущему населению Земли, так как естественные источники планеты продолжают иссякать.

Лоуренс Мейнерт, почетный ученый USGS, утверждает, что для оценки ресурсов в космосе необходима комбинация дистанционного зондирования и физической добычи образцов. Это поможет классифицировать ресурсы и спрогнозировать их потенциальное применение.

«Эту информацию затем можно использовать для разработки моделей по оценке ресурсов и их успешного применения на Земле, — объясняет Мейнерт. — Такое модельное оценивание будет основополагающим для направления политических и инвестиционных решений в отношении формирующейся области космических ресурсов».

Пока у USGS нет бюджета для широкомасштабной оценки космических ресурсов, но в скором времени организация ожидает финансирования.