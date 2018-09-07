Ученые нашли «клетки храбрости» в гиппокампе

Задумывались ли вы, почему некоторые могут безбоязненно взобраться на Эльбрус или пройти по тонкому дереву, соединяющему два берега горной речки, а другие не могут без страха подняться на девятый этаж на лифте? В недавнем исследовании ученые обнаружили, что ключевую роль в этом играет группа клеток определенного типа в нашем гиппокампе.

Гиппокамп относится к лимбической системе головного мозга и образует собой парную структуру. Большая часть ученых согласна с тем, что гиппокамп выполняет функции, связанные с запоминанием и хранением информации. Однако все тонкости его функционирования пока не ясны.

Исследователи из Уппсальского университета в Швеции и Федерального университета Риу-Гранди-ду-Норти в Бразилии установили зависимость между клетками определенного типа в гиппокампе и тревожностью человека и, как следствие, его склонностью к риску. Их работа вышла в журнале Nature Communications.

Известно, что даже братья и сестры могут демонстрировать различное поведение в ситуациях, угрожающих безопасности и здоровью. Чтобы узнать, какие процессы в головном мозге различаются у людей с разной склонностью к риску и степенью тревожности, ученые стимулировали некоторые зоны мозга. Выяснилось, что при стимулировании группы OLM-нейронов в гиппокампе регистрируются ритмы головного мозга, характерные для состояния, когда животное или человек чувствует себя спокойно в присутствии опасности. Таким образом, можно регулировать тревожное состояние человека, манипулируя с OLM-нейронами.

Наша способность испытывать тревогу — адаптивная и необходима в процессе выживания. Однако у большого числа людей этот механизм защиты может работать неправильно. Несмотря на то что современного человека поджидает гораздо меньше опасностей, чем его предков, подобная дисфункция, вызывающая отсутствие тревоги, может сильно мешать в повседневной жизни. В таких случаях врачи чаще всего советуют пациентам принимать антидепрессанты, которые воздействуют на мозг целиком, а не только в тех зонах, где это необходимо. Вследствие этого могут возникать серьезные побочные эффекты.

Так, терапия, подразумевающая воздействие на определенную группу клеток, выглядит наиболее разумной в этой ситуации. OLM-нейроны уже удавалось контролировать при помощи некоторых веществ. Например, ученые обнаружили, что эта группа клеток головного мозга очень восприимчива к никотину.

«Это исследование может пролить свет на вопрос, почему некоторые люди много курят, когда нервничают», — отмечает автор работы доктор Ричардсон Лео (Dr. Richardson Leao).

Определение роли OLM-нейронов в управлении степенью тревожность и предрасположенностью к риску может помочь в создании анксиолитиков и антидепрессантов без общих побочных эффектов.

Ранее ученые также доказали, что OLM-нейроны вовлечены в процесс обучения. Их ингибирование вызывало улучшение работы памяти, а активация, наоборот, ухудшала и даже блокировала негативные воспоминания.