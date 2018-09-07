Популярный блокировщик рекламы оказался шпионом

Исследователь в области кибербезопасности Патрик Уордл (Patrick Wardle) обнаружил, что приложение для Mac под названием Adware Doctor тайно шпионило за пользователям. Об этом он сообщил в блоге Objective-See.

Adware Doctor является четвертым по популярности платным приложением для Mac. Разработчики обещают, что программа стоимостью 4,99 доллара (около 350 рублей) удалит с компьютера вредное и рекламное ПО.

Уордл обнаружил, что приложение собирает историю браузера и список используемых программ в zip-файл, а затем отправляет его на один из китайских серверов. При этом программа не запрашивает у юзера доступ к этой информации.

«Доступ к таким данным явно основан на обмане пользователя», — заключил исследователь.

Обычно подобные приложения ограничены в своих действиях: они не могут получить доступ ко всем частям операционной системы. Таким образом Adware Doctor нарушает правила конфиденциальности Apple и регламент, оговаривающий функционал программ.

Ранее эксперты уличили в шпионаже разрешение для браузера Mozilla Firefox под названием Web Security. Оно передавало историю загруженных юзером адресов на немецкий сервер.