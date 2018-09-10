Вышла первая версия браузера Tor для Android

Вышла первая в истории версия браузера Tor для Android

Главным ограничением на сегодня является необходимость установки для подключения к сети Tor промежуточного приложения Orbot, в будущем это устранят. Сам браузер есть в Google Play или же его можно скачать в виде apk-файла отсюда. Основные функции Tor под Android:

— Блокировка трекеров на веб-сайтах, автоматическая очистка cookie — никаких следов посещения сайтов.

— Невозможность следить за вами через учет посещенных сайтов. Для стороннего наблюдателя вы зашли в Tor и просто сидите там.Tor обезличивает уникальную сигнатуру пользователя, меняет данные о его гаджете и ОС на абстрактные сведения.

— При использовании Tor трафик каждый раз проходит ретрансляцию с шифровкой минимум через три случайно выбранных адреса из тысячи членов сети. Слово «цензура» во второй половине 2018-го открытым текстом звучит из уст политиков, утверждается в СМИ и уже жестко бьет по Интернету. В таких условиях для тех, кто желает сохранять независимость и свободу действий, как подарок с небес — новость о выходе первой версии браузера Tor для мобильной ОС Android. Пока это лишь альфа-версия, официальный релиз стоит ждать не ранее 2019-го.

Так как это всего лишь альфа-версия Tor для Android, авторы просят не стесняться и сообщать обо всех сбоях и багах в его работе.