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Вышла первая версия браузера Tor для Android
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"Путин направил сигнал Израилю"

Вышла первая в истории версия браузера Tor для Android 

TechCult + ещё 16 10 сентября 2018
Фото: globallookpress.com
Слово «цензура» во второй половине 2018-го открытым текстом звучит из уст политиков, утверждается в СМИ и уже жестко бьет по Интернету. В таких условиях для тех, кто желает сохранять независимость и свободу действий, как подарок с небес — новость о выходе первой версии браузера Tor для мобильной ОС Android. Пока это лишь альфа-версия, официальный релиз стоит ждать не ранее 2019-го.
  • Главным ограничением на сегодня является необходимость установки для подключения к сети Tor промежуточного приложения Orbot, в будущем это устранят. Сам браузер есть в Google Play или же его можно скачать в виде apk-файла отсюда. Основные функции Tor под Android:
  • — Блокировка трекеров на веб-сайтах, автоматическая очистка cookie — никаких следов посещения сайтов.
  • — Невозможность следить за вами через учет посещенных сайтов. Для стороннего наблюдателя вы зашли в Tor и просто сидите там.Tor обезличивает уникальную сигнатуру пользователя, меняет данные о его гаджете и ОС на абстрактные сведения.
  • — При использовании Tor трафик каждый раз проходит ретрансляцию с шифровкой минимум через три случайно выбранных адреса из тысячи членов сети.
Так как это всего лишь альфа-версия Tor для Android, авторы просят не стесняться и сообщать обо всех сбоях и багах в его работе.
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