Ещё
Пользователи сообщили о проблемах с Instagram
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
"Путин направил сигнал Израилю"
"Путин направил сигнал Израилю"

Пользователи сообщили о проблемах в работе Instagram 

ТАСС + ещё 14 7 сентября 2018
Фото: Instagram
Перебои в работе социальной сети Instagram наблюдаются в пятницу в нескольких странах, в том числе в России. Об этом сообщается на странице сервиса Downdetector, отслеживающего популярные интернет-ресурсы.
Согласно данным сервиса, почти половина пользователей Instagram (44%) испытывают проблемы с загрузкой новостей в аккаунтах, еще 37% не могут войти в свои аккаунты, 17% наблюдают сбои в работе сайта.
Судя по "карте сбоев", опубликованной на ресурсе, наибольшее количество жалоб на работу сети поступает от жителей США и стран Европы, в том числе Франции, Италии, Великобритании и Германии. В России большинство сбоев фиксируется в Москве и Санкт-Петербурге.
ТАСС: последние новости
Ученые выяснили, что стало причиной смерти Караваджо СМИ: солнечная обсерватория в США эвакуирована без объяснения причин Роскосмос не комментирует версию повреждения "Союза" астронавтами NASA
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Путин направил сигнал Израилю»290
Крушение Ил-20: как Россия накажет Израиль772
Настоящий голос Бузовой шокировал фанатов43
Песков раскрыл отношение Путина к скандалу на выборах56
Памфилова заявила о новых выборах главы Приморья70
Видео
00:28
Медведев назначил нового пресс-секретаря
Политика
00:37
США отказались от обвинений РФ в новом отравлении
США В мире
00:38
В МИД ответили на обвинения в убийстве брата Ким Чен Ына
Политика
01:00
Настоящий голос Бузовой шокировал фанатов
Шоу-бизнес
01:30
«Путин направил сигнал Израилю»
Политика
03:13
Песков раскрыл отношение Путина к скандалу на выборах
Политика
03:14
ЦИК требует признать выборы в Приморье провалом
Политика
02:16
Stern рассказал о «смертоносном сюрпризе» Т-34
Оружие Армия
00:45
Уроженка России рассказала об отравлении в Солсбери
Происшествия
03:21
Порошенко подняли на смех из-за «нового» оружия
Армия Войска
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение