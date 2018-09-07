Пользователи сообщили о проблемах с Instagram

Пользователи сообщили о проблемах в работе Instagram

Перебои в работе социальной сети Instagram наблюдаются в пятницу в нескольких странах, в том числе в России . Об этом сообщается на странице сервиса Downdetector, отслеживающего популярные интернет-ресурсы.

Согласно данным сервиса, почти половина пользователей Instagram (44%) испытывают проблемы с загрузкой новостей в аккаунтах, еще 37% не могут войти в свои аккаунты, 17% наблюдают сбои в работе сайта.

Судя по "карте сбоев", опубликованной на ресурсе, наибольшее количество жалоб на работу сети поступает от жителей США и стран Европы, в том числе Франции, Италии, Великобритании и Германии. В России большинство сбоев фиксируется в Москве и Санкт-Петербурге.