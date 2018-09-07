Эффект Болдуина продемонстрировали на примере ящериц

Исследователи из Калифорнийского университета в Санта-Крузе ( США ) на примере пятнистобокой игуаны (Uta stansburiana) показали, как работает эффект Болдуина. Работа опубликована в журнале Current Biology.

В 1896 году психолог Джеймс Болдуин предложил теорию, согласно которой организмы наделены фенотипической пластичностью. Если изменения внешнего облика или поведения индивида повысили его шансы на выживание в новой обстановке, эти изменения с высокой долей вероятности закрепятся в потомстве индивида. Для проверки этого утверждения биологи изучили 104 особи пятнистобокой игуаны.

Они вывели две популяции ящериц — светлокожих и темнокожих. Последние живут рядом с кратером Писга (Pisgah Crater) и выработали черную окраску, чтобы оставаться незаметными на темных камнях. Когда ученые переносили их в отличную от привычной среду, например на песок, они постепенно меняли свой оттенок. После пяти дней черный цвет становился светлее, а спустя четыре месяца практически исчезал, уступая место светлой окраске.

Ученые выделили гены, которые ответственны за регуляцию меланина, — PREP и PRKAR1A. После этого они скрестили две популяции и наблюдали за развитием потомства. Оказалось, что детеныши, несущие генетическую вариацию черных ящериц, темнее, чем те, которые унаследовали аллели светлокожих, — и наоборот.

Один из авторов исследования Барри Синерво (Barry Sinervo) сказал: « [Эффект Болдуина] — очень давняя и интересная идея, и теперь у нас есть генетические доказательства того, как она работает в дикой природе».

Ранее биологи из Норвежского университета естественных наук отчасти продемонстрировали фенотипическую пластичность, которая приобретает эволюционную наследственность. Они обнаружили связь между поведением охотников и развитием бурых медвежат. По их данным, законы Швеции, запрещающие охотникам убивать медведиц с потомством, увеличили срок воспитания детенышей.