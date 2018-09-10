Космодром Восточный станет местом для экскурсий

На объекты космодрома Восточный пустят туристов

"Есть некие закрытие территории, куда пускать (туристов — ред.) нельзя в силу определенных решений. Сегодня есть ряд площадок, куда могут на пуски пускать туристов, но пуски у нас не так часто происходят, хотя на следующий год планируется достаточно большое количество. Куда еще пускать — определят специалисты Роскосмоса. Там есть на что посмотреть. Можно будет смотреть, но какие-то вещи, конечно, закрыты", — сказал он.

В настоящее время туристы могут наблюдать за проведением пусков со специальных наблюдательных площадок.