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Космодром Восточный станет местом для экскурсий
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"Путин направил сигнал Израилю"

На объекты космодрома Восточный пустят туристов 

РИА Новости + ещё 67 10 сентября 2018
Фото: РИА Новости
Туристы смогут посетить объекты космодрома Восточный, которые выберет Роскосмос, рассказал РИА Новости губернатор Амурской области Василий Орлов в ходе Восточного экономического форума.
"Есть некие закрытие территории, куда пускать (туристов — ред.) нельзя в силу определенных решений. Сегодня есть ряд площадок, куда могут на пуски пускать туристов, но пуски у нас не так часто происходят, хотя на следующий год планируется достаточно большое количество. Куда еще пускать — определят специалисты Роскосмоса. Там есть на что посмотреть. Можно будет смотреть, но какие-то вещи, конечно, закрыты", — сказал он.
В настоящее время туристы могут наблюдать за проведением пусков со специальных наблюдательных площадок.
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