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Дыру в «Союзе» обследуют при выходе в космос
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Дыру в «Союзе» решили обследовать при выходе в космос 

Деловая газета «Взгляд» 7 сентября 2018
Фото: Reuters
Проинспектировать «пробоину» в корабле «Союз МС-09» планируется с внешней стороны, во время выхода в открытый космос, сообщил источник в ракетно-космической отрасли.
По словам источника, в ходе обследования корабля с внешней стороны космонавты рассчитывают найти клеевую пробку, которая закрывала дыру до нештатной ситуации 30 августа, а также, возможно, другие «улики», передает ТАСС.
Он пояснил, что «если рукотворно просверленное, в чем нет сомнений, отверстие в шпангоуте „Союза“ было заклеено, то это было, вероятнее всего, сделано с внешний стороны бытового отсека (БО)».
«В этом случае, со временем под воздействием вакуума из клея испарилась вся жидкость, пробка потеряла эластичность, уменьшилась в размерах и была выдавлена разницей давления в пространство между металлической стенкой БО и негерметичным слоем противометеоритной защиты и термоизоляции, покрывающими корпус отсека снаружи», — пояснил источник в ракетно-космической отрасли.
В то же время, он отметил, что комиссия не исключает ни одну версию случившегося, в том числе возможность возникновения отверстия в «Союзе» уже в полете.
По словам источника, проведение спецвыхода в открытый космос маловероятно, но в ходе плановой внешнекорабельной деятельности проведение таких работ возможно.
Источник подчеркнул, что основная сложность этой операции — отсутствие поручней на внешней поверхности модуля «Рассвет», к которому пристыкован «Союз», и «этот вопрос придется решать отдельно».
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