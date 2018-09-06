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Найдена старейшая сыроварня
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"Путин направил сигнал Израилю"

Найдена старейшая сыроварня 

Популярная механика 6 сентября 2018
Фото: Популярная механика
Археологи, исследовавшие неолитические поселения возле современных хорватских деревень Покровник и Данило Битинь, сообщили о находке посуды, использовавшейся для выделки сыра примерно семьдесят веков назад.
Древних сыроделов выдали вещества, оставшиеся на стенках их керамических сосудов, точнее — оставшихся от них черепков. Для исследований были использованы 47 штук. Жирные кислоты, характерные для сыра, по мнению археологов, имеют типичное для них соотношение изотопов углерода: 13C и 14C. По нему и были определены фрагменты сосудов, когда-то использовавшихся для изготовления сыра.
По всей видимости, древние люди использовали для разных видов пищи разные сосуды. Остатки «сырных» кислот были обнаружены на черепках ритонов (емкостях, напоминающих воронку) и керамических решеток. Это соответствует технологи производства сыра, включающей процеживание для отделения сырной массы от жидкости.
Хотя молоко и, вероятно, получаемые при его переработке продукты, были известны и доступны древним людям около 9 тыс. лет назад, материальные свидетельства сыроделия ранее датировались примерно 3000 годом до нашей эры. Между тем, изготовление сыра — важный этап технологического развития человечества. Сыр гораздо легче транспортировать да просто хранить, кроме того он усваивается человеческим организмом лучше, чем сырое молоко.
С подробностями можно ознакомиться в статье авторов, опубликованной в PLoS ONE. Ну, а мы совсем недавно писали о находке самого древнего сыра.
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