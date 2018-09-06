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Пластиковые отходы превратили в топливо
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"Путин направил сигнал Израилю"

Пластиковые отходы превратили в топливо 

Индикатор 6 сентября 2018
Фото: Pxhere
Химики смогли преобразовать пластмассу в водород и другие полезные вещества. Разработанная реакция протекает под действием солнечного света, а полученный водород затем можно использовать в качестве топлива. Работа опубликована в журнале Energy & Environmental Science.
«Мы хотим использовать неперерабатываемые отходы для получения чего-нибудь полезного, — комментирует соавтор исследования Мориц Кюнель из Университета Суонси (Великобритания). — Даже если мы используем биоразлагаемый пластик, от которого отходов не остается, заключенная в нем энергия теряется».
Химики разработали процесс под названием фотореформинг, для проведения которого необходимо капнуть специальным катализатором на пластиковый предмет и погрузить его в щелочной раствор. Под действием света из раствора выделяется водород, а пластик окисляется до небольших органических молекул. Авторы протестировали процесс на трех распространенных типах пластмасс: полилактиде, полиэтилентерефталате и полиуретане. Выход водорода примерно соответствовал современным фотокаталитическим системам, в которых используются дорогие расходные материалы.
Одно из главных преимуществ нового метода — это нечувствительность к загрязнениям, в то время как другие способы утилизации пластика требует высокой чистоты материала, а при остатках еды или масел они перестают эффективно работать. Авторы продемонстрировали это преимущество на примере грязной пластиковой бутылки. Эффективность оказалась сравнимой с результатами действия на чистые полимеры. В данный момент химики работают над тем, чтобы масштабировать методику и адаптировать ее для других видов отходов.
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