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Внутри древних горшков нашли неожиданное вещество
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Внутри древних горшков нашли неожиданное вещество 

Lenta.ru 6 сентября 2018
Фото: Sibenik City Museum
Международная группа археологов обнаружила в Хорватии древние керамические сосуды, в которых сохранились самые старые остатки сыра, чей возраст достигает 7,2 тысячи лет. Об этом сообщает издание Science Alert.
Артефакты были найдены на месте археологических раскопок на побережье Далмации (северо-запад Балканского полуострова). Часть из них была отнесена к культуре импрессо — декоративному стилю эпохи неолита, который был распространен от Адриатического моря до атлантического побережья. Характерной его особенностью являются отпечатки на керамике раковин моллюска Cerastoderma edule.
Учены выявили следы органических веществ на поверхности сосудов, предварительный анализ которых показал, что это были остатки молока. Находка свидетельствовала о том, что молочные продукты являлись важной частью рациона питания людей неолита. Хотя у взрослых того времени была распространена непереносимость лактозы (из-за отсутствия гена толерантности к лактозе), маленькие дети часто употребляли животное молоко. Хранение продуктов на его основе в сосудах могло стать эффективным способом смягчения последствий от недостатка свежей пищи.
Специалисты также проанализировали изотопный состав органических остатков на более поздних образцах керамики, относящихся к культуре Данило. Глиняная посуда этого времени часто изготавливалась в виде круглых чашек с ногами, что делает их похожими на животных. Результаты исследования показали, что многие из них использовались для хранения ферментированных молочных продуктов, вроде сыра и йогурта.
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