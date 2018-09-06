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Пользователей предупредили о перебоях в Интернете
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Интернет-пользователей предупредили о возможных сбоях в работе сети в октябре 

ТВ Центр + ещё 10 18 минут назад
Фото: © Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы
В октябре 2018 года интернет-пользователи могут столкнуться со сложностями при открытии сайтов, при этом некоторые ресурсы могут оказаться вовсе недоступны. Об этом пишет РБК.
Дело в том, что 11 октября (дата пока предварительная) Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами проведет первую в истории смену криптографических ключей, необходимых для защиты системы доменных имен интернета.
Криптографические ключи, появившиеся в 2010 году, применяются в расширении DNSSEC. Они призваны обеспечить безопасность и целостность системы интернет-адресации. Изначально ICANN планировала менять ключи каждые пять лет, но первую смену несколько раз откладывали из-за низкого уровня готовности провайдеров.
Ранее сообщалось, что в Facebook намерены к концу 2020 года полностью перейти на возобновляемые источники энергии. Также в компании заявляют о планах сократить выбросы своими предприятиями вредных газов на 75 процентов.
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