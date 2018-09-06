НАСА прокомментировало ситуацию с дыркой в «Союзе»

В НАСА выразили готовность сотрудничать с комиссией по дырке в «Союзе»

Фото: Роскосмос

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США НАСА ) выразило готовность при необходимости сотрудничать с российской комиссией, выясняющей обстоятельства повреждения пилотируемого корабля «Союз МС-09», сообщает издание The Washington Post. В НАСА заверили, что «поддержат работу комиссии по мере необходимости». В то же время в НАСА выразили уверенность, что российские эксперты выяснят, «что стало причиной утечки», передает ТАСС «Наши российские партнеры много раз демонстрировали устойчивость на человеческом и технологическом уровне за время осуществления ими пилотируемых полетов в космос», — добавили в американском ведомстве. Ранее в НАСА оценили серьезность ситуации с пробоиной в корабле «Союз». Напомним, по одной из последних версий произошедшего, отверстие в корабле «Союз МС-09» появилось в цехе общей сборки в Королеве. После появления этой версии стало известно, что РКК «Энергия» решила перепроверить все пилотируемые корабли «Союз» и грузовые «Прогресс», которые находятся на предприятии на этапе сборки или уже отправлены на космодром Байконур.