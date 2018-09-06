Ещё
Магнитное поле Юпитера оказалось удивительно сложным
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
"Путин направил сигнал Израилю"
"Путин направил сигнал Израилю"

Магнитное поле Юпитера оказалось удивительно сложным 

Индикатор + ещё 7 6 сентября 2018
Фото: NASA
При помощи космического аппарата Juno астрономы построили полную карту магнитного поля Юпитера — крупнейшей планеты Солнечной системы. Оказалось, что оно гораздо сложнее, чем думали ученые, и не похоже ни на одно другое планетарное магнитное поле. В частности, полюса у него расположены не на противоположных сторонах. Результаты опубликованы в журнале Nature.
Собственное магнитное поле есть у многих космических тел, в частности, у Земли. Считается, что оно появилось в связи с движением жидких проводящих слоев в глубине подобных тел. Магнитное поле определяет, как небесное тело взаимодействует с потоками заряженных частиц. Земное магнитное поле достаточно похоже на поле обычного полосового магнита — у него есть явно выраженные северный и южный полюса.
Построить карту магнитного поля Юпитера позволил зонд Juno, вышедший на орбиту планеты в июле 2016 года. Структура этого поля оказалась намного сложнее, чем у земного. Оно похоже на поле изогнутого под прямым углом магнита с дополнительными деформациями на концах. В частности, один из полюсов оказался расположен недалеко от экватора планеты.
По словам ведущего автора исследования, Кимберли Мур из Гарвардского университета (США), результаты «сильно усложняют наше представление о внутренней структуре Юпитера». Современные модели того, как планеты генерируют магнитное поле, хорошо объясняют дипольные поля, такие как у Земли или Сатурна, или полностью хаотические, как у Урана и Нептуна. Поле, измеренное у Юпитера, объяснить будет гораздо сложнее. Например, одна из гипотез состоит в том, что турбулентные слои жидкого металлического водорода в недрах планеты взаимодействуют с растворенными в них горными породами и льдами. Согласно другой гипотезе, причиной могут быть крупные и долговременные атмосферные явления, которые на планете без твердой поверхности могут влиять на движение вещества вплоть до больших глубин.
Индикатор: последние новости
Получено рекордно сильное магнитное поле Пчелы образуют «сверхорганизм» для защиты от ветра Музыкальный инструмент превратили в анализатор лекарств
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Путин направил сигнал Израилю»290
Крушение Ил-20: как Россия накажет Израиль772
Настоящий голос Бузовой шокировал фанатов43
Песков раскрыл отношение Путина к скандалу на выборах56
Памфилова заявила о новых выборах главы Приморья70
Видео
00:28
Медведев назначил нового пресс-секретаря
Политика
00:37
США отказались от обвинений РФ в новом отравлении
США В мире
00:38
В МИД ответили на обвинения в убийстве брата Ким Чен Ына
Политика
01:00
Настоящий голос Бузовой шокировал фанатов
Шоу-бизнес
01:30
«Путин направил сигнал Израилю»
Политика
03:13
Песков раскрыл отношение Путина к скандалу на выборах
Политика
03:14
ЦИК требует признать выборы в Приморье провалом
Политика
02:16
Stern рассказал о «смертоносном сюрпризе» Т-34
Оружие Армия
00:45
Уроженка России рассказала об отравлении в Солсбери
Происшествия
03:21
Порошенко подняли на смех из-за «нового» оружия
Армия Войска
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение