Магнитное поле Юпитера оказалось удивительно сложным

При помощи космического аппарата Juno астрономы построили полную карту магнитного поля Юпитера — крупнейшей планеты Солнечной системы. Оказалось, что оно гораздо сложнее, чем думали ученые, и не похоже ни на одно другое планетарное магнитное поле. В частности, полюса у него расположены не на противоположных сторонах. Результаты опубликованы в журнале Nature.

Собственное магнитное поле есть у многих космических тел, в частности, у Земли. Считается, что оно появилось в связи с движением жидких проводящих слоев в глубине подобных тел. Магнитное поле определяет, как небесное тело взаимодействует с потоками заряженных частиц. Земное магнитное поле достаточно похоже на поле обычного полосового магнита — у него есть явно выраженные северный и южный полюса.

Построить карту магнитного поля Юпитера позволил зонд Juno, вышедший на орбиту планеты в июле 2016 года. Структура этого поля оказалась намного сложнее, чем у земного. Оно похоже на поле изогнутого под прямым углом магнита с дополнительными деформациями на концах. В частности, один из полюсов оказался расположен недалеко от экватора планеты.