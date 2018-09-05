Индия отправит в космос своего космонавта

Индия планирует отправить человека в космос в 2022 году

США и Индийское правительство решило запустить собственного космонавта в 2022 году, став четвертой страной после России Китая , кому удалось это сделать. Об этом объявил премьер-министр страны. Слова политика стали сюрпризом для многих, в том числе главы Индийской организации космических исследований — национального космического агентства страны. Подробно о ситуации пишет Nature.

Индия активно развивает собственную космическую программу. Большим успехом стал удачный запуск космического аппарата Мангальян к Марсу в 2013 году. В стране обсуждали, что нужно открыть и собственную программу запуска пилотируемых полетов, но до недавнего времени она не получала существенной политической поддержки.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди объявил о планах страны запустить космонавта в 2022 году еще в августе. «Это стало сюрпризом для всех нас», — прокомментировал слова чиновника глава Индийской организации космических исследований Кайласавадиву Сиван. Он добавил, что такую задачу можно осуществить только при помощи других государств. Сейчас Индийская организация космических исследований разрабатывает проект, согласно в которому в космос запустят команду из трех человек на срок от пяти до семи дней. Стоимость проекта эксперты оценивают на уровне 1,4 миллиардов долларов США.

Индия уже разработала некоторые ключевые компоненты для пилотируемой миссии, в том числе жилой модуль, спасательную капсулу, системы жизнеобеспечения и скафандры. Также у страны есть собственная подходящая для этой цели ракета. Однако критики инициативы отмечают, что заявление премьер-министра носит скорее политический характер, так как на 2019 год намечены новые выборы.