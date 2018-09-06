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В инциденте с «Союзом» нашли умысел
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"Путин направил сигнал Израилю"
"Путин направил сигнал Израилю"

Источник: инцидент с «Союзом» квалифицируют как преднамеренные действия 

РИА Новости + ещё 4 6 сентября 2018
Фото: РИА Новости
Внутренняя комиссия РКК "Энергия", выясняющая причины появления отверстия в космическом корабле "Союз МС-09", квалифицирует ситуацию как "преднамеренные действия неустановленных лиц", сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.
"Комиссия квалифицирует произошедший случай как преднамеренные действия неустановленных лиц", — сказал собеседник.
Такая формулировка основана на том, что внутри корабля "Союз" никаких действий по сверлению корпуса толщиной 2 мм не предусмотрено и если кто-то использовал сверло, то это делалось преднамеренно.
Как пояснил источник РИА Новости, корабли "Союз" — это штучное производство, сборка осуществляется вручную, поэтому зачастую детали подгоняют друг к другу уже на месте, например, напильником, но дрель при этом не используется, поскольку все отверстия изготавливаются выдавливанием пресс-форм.
Ранее другой источник сообщил, что комиссия изучила документы с производства, но не нашла в них упоминаний о каких-либо работах в корабле, которые могли вызвать появление отверстия. В этой связи рассматривается две основные версии случившегося. Во-первых, либо специалист хотел осуществить в корабле какую-то работу, которая не предусмотрена конструкторской документацией, а мастер, который должен был контролировать работу, пошел с ним на сговор и не внес в журнал никаких записей о проведенных работах. Во-вторых, мог действовать одиночка, который специально проник в корабль.
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