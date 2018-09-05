Пользователей ГЛОНАСС предупредили о перебоях

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Потребителей системы ГЛОНАСС предупредили о краткосрочных перерывах связи 9 и 10 сентября 

ТАСС + ещё 1 5 сентября 2018
Фото: РИА Новости
Информационно-аналитический центр координатно-временного и навигационного обеспечения (Центр управления системой ГЛОНАСС) предупредил потребителей о краткосрочных перерывах связи 9 и 10 сентября. Об этом сообщается в среду на сайте центра.
"По сообщению Центра управления системой, в использовании трех космических аппаратов "Глонасс-М" (№730, 743 и 745) намечены краткосрочные перерывы в связи с проведением регламентных работ 9 и 10 сентября этого года", — говорится в сообщении.
Отмечается, что аппараты под номерами 743 и 745 не будут работать около часа 9 сентября (до 21:30 мск и 21:41 мск), а спутник под номером 730 — с 21:20 мск 9 сентября до 07:00 мск 10 сентября.
Сейчас в составе орбитальной группировки ГЛОНАСС находятся 26 спутников, при этом в рабочем состоянии остаются 24 аппарата (номер 701 проходит летные испытания, номер 734 временно выведен для техобслуживания). При этом за пределами гарантийного срока активного существования в группировке находятся 13 из 26 аппаратов. Ранее сообщалось, что для глобального покрытия в мире требуется 24 действующих спутника системы ГЛОНАСС, на территории России — 18.
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