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В пустыне Казахстана нашли два огромных корабля
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В пустыне посреди Казахстана обнаружили два огромных корабля 

ТК «Звезда» + ещё 1 5 сентября 2018
Фото: Youtube, Science Channel
Объяснить это исследователям помогли спутниковые снимки, сделанные еще во время Холодной войны.
Удивительную находку сделали ученые, изучая спутниковые снимки Аральского моря и его окрестностей. Фактически посреди пустыни, которая раньше была дном водоема, обнаружили два огромных корабля. Судя по их размерам, как отметил исследователь Ник Миддлтон, чьи слова приводит издание Daily Star, это — полноценные суда, которые строились для навигации в открытом море, а не для прибрежного плавания. Видео находки разместил канал Science Channel.
Однако, для ученых остается загадкой как они оказались за много километров от любой воды посреди пустыни.
Объяснить это исследователям помогли спутниковые снимки, сделанные еще во время Холодной войны. На месте обнаружения кораблей раньше было Аральское море. Сейчас из-за того, что оно пересыхает, корабли оказались посреди пустыни.
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