Обнаружена первая акула-вегетарианка

Обнаружена первая акула, питающаяся водорослями

Само название акул стало синонимом жестокого хищника, однако новые наблюдения калифорнийских биологов показывают, что это не всегда справедливо. Небольшие молот-рыбы, широко распространенные у американского побережья Атлантики и Тихого океана, оказались способны при необходимости питаться и растительной пищей. О всеядности этих акул ученые рассказывают в статье, опубликованной в журнале Proceedings of the Royal Society B.

Некоторые строго плотоядные животные вполне способны съедать и некоторые растения, подвернувшиеся под руку, но неспособны их переварить из-за слишком простого, короткого кишечника, приспособленного только под переваривание богатой белками животной пищи. Истинные всеядные должны иметь возможность усваивать и растительные волокна, но от акул этого никто не ожидал, так что открытие Саманты Ли (Samantha Leigh) и ее коллег из Калифорнийского университета в Ирвайне стало настоящей сенсацией.

Малоголовые молот-рыбы (Sphyrna tiburo) достигают длины чуть больше метра и массы до 10 килограммов, питаясь моллюсками и рыбой. Еще в 2007 году ученые впервые заметили у них подозрительную привычку жевать придонные водоросли. В некоторых случаях содержимое желудков этих рыб состояло из растений более чем на 60 процентов. С тех пор считалось, что акулы лишь поглощают растительную массу, не получая из нее питательных веществ: например, случайно заглатывая во время активной охоты на прячущихся среди зарослей кальмаров.

Однако Саманта Ли и ее соавторы решили проверить это в экспериментах. Для начала они вырастили достаточные количества морских водорослей, которые подкармливали содой, содержащей слаборадиоактивный углерод-13. Эти растения составили до 90 процентов пищи, на которой в течение трех недель держали пять пойманных во Флоридском заливе акул. Лишь 10 процентов диеты рыб приходилось на моллюсков. Авторы анализировали состав их выделений, а затем усыпили акул и исследовали их желудочно-кишечный тракт.

Эта работа показала, что молот-рыбы действительно способны усваивать питательные вещества из растительной пищи и обладают необходимыми для этого клеточными и биохимическими механизмами. Углерод-13 обнаружился в их крови и тканях печени, показав, что они успешно переваривают растительные волокна. По оценке ученых, рыбам удавалось извлекать до половины веществ, содержавшихся в водорослях. Биохимический анализ показал, что у них имеются и ферменты, необходимые для того, чтобы быть по-настоящему всеядными акулами.

Кстати, находка указывает не только на новые диетические способности молот-рыб, но и заставляет по-новому взглянуть на пищевые и экологические взаимодействия между живыми организмами, населяющими теплые прибрежные воды Тихого океана и Атлантики. Цветковые водоросли, которыми так активно питаются эти акулы, составляют базу местных экосистем, и молот-рыбы, как оказалось, могут вносить заметный вклад в их динамику, питаясь не только растительноядными организмами, но и самими водорослями.