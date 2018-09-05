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Nokia готовит смартфон с пятью камерами
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Nokia готовит нереальный смарт с 5-ю камерами. Первое фото 

iPhones.ru + ещё 16 5 сентября 2018
Фото: Nokia
Пока мы рассуждаем, каким будет новый iPhone, Nokia вовсю готовит новый необычный смартфон с множеством камер.
iphones.ru
На фотографии, засветившейся сегодня в сети, видна задняя панель секретной новинки компании. Лично я насчитал 5 камер, если это всё и правда камеры, и большую светодиодную вспышку.
Или там три камеры и два инфракрасных датчика для съёмки в темноте? Хм, это реально смущает.
Кроме того, на крышке написано AndroidOne. Следовательно, устройство попадёт в одноименную программу по распространению смартфонов на «чистом» Android.
По характеристикам пока можно только фантазировать. Скорее всего, это будет флагман, а значит он 100% получит Snapdragon 845 и не менее 6 ГБ оперативной памяти.
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