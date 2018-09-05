Nokia готовит смартфон с пятью камерами

Nokia готовит нереальный смарт с 5-ю камерами. Первое фото

Пока мы рассуждаем, каким будет новый iPhone, Nokia вовсю готовит новый необычный смартфон с множеством камер.

iphones.ru

На фотографии, засветившейся сегодня в сети, видна задняя панель секретной новинки компании. Лично я насчитал 5 камер, если это всё и правда камеры, и большую светодиодную вспышку.

Или там три камеры и два инфракрасных датчика для съёмки в темноте? Хм, это реально смущает.

Кроме того, на крышке написано AndroidOne. Следовательно, устройство попадёт в одноименную программу по распространению смартфонов на «чистом» Android.

По характеристикам пока можно только фантазировать. Скорее всего, это будет флагман, а значит он 100% получит Snapdragon 845 и не менее 6 ГБ оперативной памяти.