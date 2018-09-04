В РФ назвали главную проблему сверхзвуковой авиации

В России назвали главную проблему сверхзвуковой авиации

«Главная проблема сверхзвуковой авиации — это преодоление звукового барьера. И на сегодняшний день требования по шумности ИКАО (Международной организации гражданской авиации — прим. «Ленты.ру») никем не изменялись. Нет пока ни одного разработчика и производителя, который мог бы полностью им удовлетворить. Работа ведется практически всеми основными производителями авиационной техники — и в Америке, и в Европе, мы тоже на месте не стоим», — сказал министр.

Также Мантуров заявил, что Россия в случае необходимости способна самостоятельно построить вертолетоносец.

Отвечая на вопрос о возможности повторения в стране «кастрюльной диверсификации» 1990-х годов, чиновник исключил возможность подобного развития событий в настоящее время. «А сегодня так вопрос не стоит. У нас пик загрузки, пик гособоронзаказа», — отметил он.