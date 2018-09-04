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В РФ назвали главную проблему сверхзвуковой авиации
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В России назвали главную проблему сверхзвуковой авиации 

Lenta.ru 4 сентября 2018
Фото: РИА Новости
Главной проблемой сверхзвуковой авиации является преодоление звукового барьера, сопровождающееся повышенной шумностью от самолета, заявил РИА Новости глава Минпромторга России Денис Мантуров.
«Главная проблема сверхзвуковой авиации — это преодоление звукового барьера. И на сегодняшний день требования по шумности ИКАО (Международной организации гражданской авиации — прим. «Ленты.ру») никем не изменялись. Нет пока ни одного разработчика и производителя, который мог бы полностью им удовлетворить. Работа ведется практически всеми основными производителями авиационной техники — и в Америке, и в Европе, мы тоже на месте не стоим», — сказал министр.
Также Мантуров заявил, что Россия в случае необходимости способна самостоятельно построить вертолетоносец.
Отвечая на вопрос о возможности повторения в стране «кастрюльной диверсификации» 1990-х годов, чиновник исключил возможность подобного развития событий в настоящее время. «А сегодня так вопрос не стоит. У нас пик загрузки, пик гособоронзаказа», — отметил он.
В январе 2018 года президент России Владимир Путин предложил на основе Ту-160 создать гражданскую версию сверхзвукового самолета.
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