В РФ в стратосферу запустили манекен в скафандре

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В России в стратосферу запустили манекен в скафандре 

Naked-Science.ru 4 сентября 2018
Фото: Naked-Science.ru
Российская компания «Стратонавтика», специализирующаяся на запусках в стратосферу, отправила на высоту 25,7 километра скафандр «Сокол» с манекеном внутри. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз компании.
«Стратонавтика» появилась в 2010 году и называет себя оператором стратосферных полетов. В спектр задач компании входят коммерческие запуски с маркетинговыми целями в том числе (например, сфотографировать какую-либо продукцию на фоне границы с космосом), решение научных задач и образовательные демонстрации пусков для детей. Основная цель «Стратонавтики» — наладить пилотируемые полеты в стратосферу.
Запуск скафандра «Сокол» — первый этап испытаний комплекса пилотируемых полетов. «Космонавта» поднимали на целевую высоту 25 километров при помощи кластерного стратостата, составленного из шести баллонов с гелием. Как только стратостат со скафандром достигли наивысшей точки, шары-зонды разорвались, и началось приземление. В результате скафандр с парашютом приземлился в 50 километрах от стартовой площадки. Этот тест проверил надежность парашюта, скафандра и его датчиков, системы подвески стратостата, отцепки и системы связи с Землей.
Как сказано в пресс-релизе для РИА Новости, компания считает этот запуск первым шагом на пути к началу туристических полетов в стратосферу. Главный инженер «Стратонавтики» Денис Ефремов считает, что испытания завершились успешно и теперь их команда может начать строить сборки для подъема человека в скафандре в стратосферу. Новая система — гораздо дешевле больших стандартных стратостатов, а также, по словам инженера, более надежная. Она позволит поднимать туристов на высоту до 30 километров. Также компании необходимо разработать систему жизнеобеспечения для скафандра, чтобы подъем и спуск туристов были безопасными.
Поскольку в мире пока не существует ни одной компании, которая занималась бы реальными космическими туристическими полетами, у «Стратонавтики» есть неплохой шанс завладеть большей долей на рынке. Даже планируемая стоимость будущих космических полетов на кораблях неподъемна для большинства людей на Земле. Некоторые компании озвучивают цены в десятки миллионов долларов.
«Наша система позволит подняться на высоту 30-40 километров дешевле и безопаснее, но даст возможность увидеть черноту космоса, округлость сферической Земли и оказаться на высоте, где от атмосферы останется всего одна сотая часть», — рассказывает Ефремов.
Скафандр «Сокол», слетавший в стратосферу, активно используется в современной космонавтике: обеспечивает дополнительную страховку и защиту космонавтов на борту «Союза» во время взлета и посадки корабля, его стыковки и расстыковки с МКС. Внутри скафандра находился манекен под именем «Валера», вместо головы которого была установлена камера. «Стратонавтика» вела прямую трансляцию полета.
В апреле британский блогер запустил в стратосферу чесночный багет на воздушном шаре, чтобы после приземления проверить, как изменились его вкусовые качества.
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