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Крупнейший в мире гидроплан испытали на воде
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Крупнейший в мире гидроплан испытали на воде 

Российская Газета + ещё 5 5 сентября 2018
Фото: Twitter
Самый большой в мире гидросамолет AG600 прошел первые испытания на воде. Тесты 53-тонного гидроплана проходят в водохранилище на реке Чжанхэ в китайской провинции Хубэй.
Во время первых проверок самолет на скорости отошел от берега, а затем вернулся обратно. Эта серия тестов называется "испытания глиссированием". Для гидросамолетов они аналогичны пробежкам обычных воздушных судов по взлетно-посадочной полосе — в ходе тестов оценивается состояние планера и поплавков под нагрузкой. Ожидается, что AG600 выполнит еще несколько подобных тестов, а затем перейдет к взлетам и посадкам на воду, пишет Sina Military.
Испытания AG600 начались в 2017 году. Китайский гидроплан претендует на звание самого большого самолета в своем классе: его длина 36,9 метра, размах крыльев 38,8 м. Армия планирует использовать самолет для морского патрулирования — он может находиться в воздухе до 12 часов. Еще одно предназначение AG600 — тушение пожаров: в режиме глиссирования гидроплан способен набирать воду из водоемов со скоростью 0,6 тонны в секунду.
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