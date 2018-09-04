Найден способ обнаружить Девятую планету

Ученые, опрошенные The Washington Post , заявили, что Девятая планета Солнечной системы, может существовать, но обнаружить ее с помощью современной техники очень непросто.

Девятая планета — гипотетическое небесное тело, расположенное за пределами орбиты Плутона.

Астроном из Калифорнийского технологического института Майкл Браун заявил о своем «вечном оптимизме» по поводу обнаружения Девятой планеты. В то же время он отметил, что она может быть практически невидимой для существующих обсерваторий.

Возможно, она теряется в свете Млечного Пути или скрывается за очень яркой звездой.

Одна из идей ученых состоит в том, чтобы искать тепловое свечение, которое должна излучать такая планета. По их расчетам, небольшая и холодная Девятая планета должна оставить свой след в миллиметровой части спектра между инфракрасным светом и микроволнами.

По другой версии, планету можно вычислить по гравитации. Она должна гравитационно «подталкивать» газовых гигантов хотя бы на дюжину метров.

Одна из идей — гравитационное картирование всей Солнечной системы с помощью сети акселерометров, напоминающих смартфоны. По мнению физика Макана Мохаджега, вывод на орбиту трех или четырех датчиков позволит определить местоположение неизвестных гравитационных возмущений в Солнечной системе.