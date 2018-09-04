Ещё
Опровергнута гипотеза о жизни на других планетах
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
"Путин направил сигнал Израилю"
"Путин направил сигнал Израилю"

Опровергнута популярная гипотеза о жизни на других планетах 

Lenta.ru 4 сентября 2018
Фото: NASA / JPL-Caltech
Ученые Чикагского университета и Университета штата Пенсильвания опровергли популярное предположение, согласно которому планеты, полностью покрытые океаном, не пригодны для жизни. Об этом сообщается в пресс-релизе Phys.org.
Известно, что для существования жизни необходима жидкая вода, при этом ее должно быть много в течение долгого периода времени (достаточного для эволюции). Климат может значительно меняться, поэтому для выживания организмов нужны также геохимические циклы, которые, например, поддерживают баланс между вулканическими выбросами и фиксацией атмосферных газов породами. Многие ученые считают, что планеты, покрытые океаном, безжизненны, поскольку на них отсутствуют многие круговороты веществ, что имеются на Земле.
Однако в новой работе исследователи показали, что геохимические циклы не всегда нужны для существования жизни. Специалисты смоделировали несколько сценариев изменений температуры и химического состава океанов в течение миллиардов лет для каменистых планет. Оказалось, что довольно много водных миров с самого начала своего существования поддерживают стабильные и благоприятные для жизни условия в течение достаточно длительного времени. Причиной этого является давление, оказываемое океаном на земную кору, в результате чего затруднен обмен веществ между мантией и гидросферой.
Таким образом, существование живых организмов на океанических планетах зависит не от геохимических циклов, а от изначального распределения углерода и других веществ между водной оболочкой, атмосферой и корой. Более того, красные карлики могут быть подходящими кандидатами на роль родительской звезды в системе с такой планетой, поскольку они разогреваются медленнее, чем Солнце, что дает жизни больше времени для развития.
Последние новости
Нагиев рассказал о съемках в окровавленных трусах Глюкозу высмеяли за фотошоп на откровенном фото Отец изуродовал дочь фотоаппаратом
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Путин направил сигнал Израилю»291
Крушение Ил-20: как Россия накажет Израиль761
Настоящий голос Бузовой шокировал фанатов44
Песков раскрыл отношение Путина к скандалу на выборах58
Памфилова заявила о новых выборах главы Приморья71
Видео
00:28
Медведев назначил нового пресс-секретаря
Политика
00:37
США отказались от обвинений РФ в новом отравлении
США В мире
00:38
В МИД ответили на обвинения в убийстве брата Ким Чен Ына
Политика
01:00
Настоящий голос Бузовой шокировал фанатов
Шоу-бизнес
01:30
«Путин направил сигнал Израилю»
Политика
03:13
Песков раскрыл отношение Путина к скандалу на выборах
Политика
03:14
ЦИК требует признать выборы в Приморье провалом
Политика
02:16
Stern рассказал о «смертоносном сюрпризе» Т-34
Оружие Армия
00:45
Уроженка России рассказала об отравлении в Солсбери
Происшествия
03:21
Порошенко подняли на смех из-за «нового» оружия
Армия Войска
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение