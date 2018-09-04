Стало известно, когда космонавты-новобранцы отправятся на орбиту

Сроки полета восьми новичков, отобранных из 240 человек, зависят от действующей космической программы.

Восемь новых кандидатов в космонавты, которые были отобраны Роскосмосом в новый отряд в начале августа, смогут отправиться на орбиту не раньше 2023 года. Об этом рассказал начальник центра подготовки космонавтов, Герой России Павел Власов

Как объяснил Власов РИА «Новости» , три года новобранцам потребуется на общекосмическую подготовку, а затем, после назначения в экипаж, еще два года на подготовку. Таким образом, срок общей подготовки составит минимум пять лет. При сроках полета учитывается как действующая космическая программа, так и разрабатываемая лунная пилотируемая программа.

Напомним, все новобранцы не старше 35 лет, они имеют высшее образование по инженерным научным или летным специальностям, а также опыт работы и отличную физическую подготовку. Они были отобраны в будущий отряд из 240 человек, подавших заявки.