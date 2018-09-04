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Когда космонавты-новобранцы отправятся на орбиту
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Стало известно, когда космонавты-новобранцы отправятся на орбиту 

ТК «Звезда» + ещё 2 4 сентября 2018
Фото: Roscosmos.ru
Сроки полета восьми новичков, отобранных из 240 человек, зависят от действующей космической программы.
Восемь новых кандидатов в космонавты, которые были отобраны Роскосмосом в новый отряд в начале августа, смогут отправиться на орбиту не раньше 2023 года. Об этом рассказал начальник центра подготовки космонавтов, Герой России Павел Власов.
Как объяснил Власов РИА «Новости», три года новобранцам потребуется на общекосмическую подготовку, а затем, после назначения в экипаж, еще два года на подготовку. Таким образом, срок общей подготовки составит минимум пять лет. При сроках полета учитывается как действующая космическая программа, так и разрабатываемая лунная пилотируемая программа.
Напомним, все новобранцы не старше 35 лет, они имеют высшее образование по инженерным научным или летным специальностям, а также опыт работы и отличную физическую подготовку. Они были отобраны в будущий отряд из 240 человек, подавших заявки.
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